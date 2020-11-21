第57屆金馬獎頒獎典禮21日晚間於國父紀念館舉行，導演陳玉勳以《消失的情人節》奪下最佳導演獎、最佳原著劇本獎，25年前他曾以《熱帶魚》獲得最佳原著劇本，也是他二度獲劇本獎，他早先喊話「希望2個劇本獎能換1個導演獎」，隨後如願獲導演獎，他感動說「想25年終於得到，一圓我的夢，得獎後可以更沒包袱拍電影」。

陳玉勳感動表示，「喜劇不太容易得獎，我個性比較害羞內向，習慣用嬉笑怒罵方式、用喜劇拍悲劇，謝謝評審這次看穿我」。他從國際名導蔡明亮及導演黃信堯、鄭有傑、陳果手中拿走最佳導演，謙虛感謝曾受王小棣老師、蔡明亮導演及侯孝賢導演指導，妙喻每次都「就像一記雷打中我，開啟天馬行空想像力」，更笑說自己本想退休「但看來不太能退休」，更感謝投資者，「這次賠、別地方一定賺回來」。

陳玉勳笑說，做編劇一定要有機車朋友「丟給他們嫌，才能不斷修改」，更笑說石總（石偉明）、李烈、葉如芬4個超會嫌。會被嫌到吵架？他笑說「我年紀大，導演做久了，覺得人家有意見是好事，讓自己進步」，也自虧綽號叫「人真好」，雖身為導演「演員可能比較怕我，其他不怕」。他也感性感謝天上的朋友們和妹妹，如黃黎明、楊冠玉、文英阿姨。

《消失的情人節》初稿在20年完成，陳玉勳透露，當年找不到資金、加上台灣票房不好，沒有衝勁去拍，後來拍《健忘村》寫了幾個故事大綱，在幾個朋友催促下，《情人節》改了3年將近50次才拍。過20年後才拍，他認為自己年紀大，把年老心境放進劇本，技術也較成熟，認為劇本放20年剛剛好。

(中時 )