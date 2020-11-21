第57屆金馬獎最佳男主角被評審團譽為「死亡之組」，而5個人都是第一次入圍男主角，包括李國煌《男兒王》、劉冠廷《消失的情人節》、林柏宏《怪胎》、莫子儀《親愛的房客》和林家棟《手捲煙》5人角逐，最後由莫子儀奪下影帝頭銜。

莫子儀先前榮獲第22屆台北電影獎最佳男主角，演技受肯定，果然在第57屆金馬獎被封「死亡之組」的最佳男主角，也成功奪下影帝頭銜；莫子儀得獎後，先雙手合十並不斷鞠躬，致詞時淡定感謝一起拍戲的所有演員和工作人員。

奪下影帝的莫子儀在電影《親愛的房客》中，飾演個性溫暖又正直的林建一，和房東周秀玉（陳淑芳飾）的兒子王立維（姚淳耀飾）相戀，在對方過世照顧年邁又患有糖尿病的周秀玉，以及收養他留下的9歲兒子王悠宇；電影裡內斂又精湛的演技，不管什麼情節都令人印象深刻。

金馬57今晚在台北國父紀念館舉行，因為去年金馬獎頒獎典禮首次沒有主持人，意外獲得一片好評，典禮節奏流暢沒有歹戲拖棚更被激讚「質感提升」，因此今年一樣延續沒有典禮主持人的模式；不過，仍然有星光大道主持人，由女星楊千霈和男星林鶴軒擔任。

(中時新聞網)