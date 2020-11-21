行政院長蘇貞昌日前被國民黨台北市議員羅智強爆料，將會在近期下台，民進黨議員王世堅也推測，下台時間或在農曆年前，對政壇捕風捉影說法，蘇貞昌表示「人生劇本怎麼寫，他沒辦法偷看」，台灣民意基金會董事長游盈隆則以3點分析，直言蘇貞昌問題。

游盈隆21日在臉書貼文，分析蘇貞昌當前的處境，他對於蘇現在陷入一種孤掌難鳴的困境，其實一點都不意外，游盈隆除以3大主因分析外，還強調，蘇貞昌「強關中天新聞台」已引起的政治風暴。

游盈隆指出，第一，蘇現在一人之下，萬人之上，年紀雖不小，但也不比拜登或川普大，不管想不想選總統，都會被有志於大位者當成假想敵，不論是黨內或黨外，包括對岸在內。

第二，蘇貞昌是很有個性的政治人物，屬於美麗島世代律師團的前輩，自視甚高，好惡分明，精打細算。2019風雲變色的年代，意外出任行政院長掌大權，竭盡全力為昔日政敵蔡英文輔選，雖立功勞，但接著快意恩仇，任用自己人或解聘一些非自己人，自然又得罪一海票人。

第三，蔡總統不知何故，答應川普政府開放含瘦肉精的美豬進口，要蘇貞昌去說服早已「聞萊豬色變」的廣大社會大眾，等於給他出一個天大難題。接著是整個民進黨從中央到地方，從立委、六都市長、議員、縣市長、縣市議員等民意代表都裝死，不積極為黨的政策辯護。「不知道是蘇貞昌人緣壞，還是全黨心虛無法為開放萊豬進口政策辯護？」。

我看蘇貞昌當前的處境 ------------------------- 行政院長蘇貞昌現在陷入一種孤掌難鳴的困境，我一點都不意外。三個因素可以解釋一大半原因： 第一，他現在一人之下，萬人之上，年紀雖不小，但也不比拜登或川普大，不管想不想... 由游盈隆發佈於 2020年11月21日 星期六

(中時新聞網)