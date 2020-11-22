《親愛的房客》奪3金，主場景設定讓基隆人與有榮焉。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

第57屆金馬獎21日晚間圓滿落幕，主場景設定在基隆的《親愛的房客》不負眾望，勇奪3項大獎！莫子儀「最佳男主角」、陳淑芳「最佳女配角」及最佳原創電影音樂，消息傳來，讓大力協拍的市府團隊及市民都表示「與有榮焉」，林右昌市長除了表達祝賀之意，並邀請鄭導明年來基隆參加2021年城市博覽會，相信在城博會年度盛事的的烘托之下，基隆會有更不一樣的味道。同時也歡迎大家都能來基隆取景拍片，相信每個人都能在這座海港城市，找到自己的故事。

日前，鄭導率領在劇中戲份吃重的陳淑芳及工作團隊到市府拜會，受到林右昌市長與觀光及城市行銷處曾姿雯處長的熱烈歡迎；林市長分享說，基隆真的是一個很有味道的城市，不只有鹹鹹的海風味，港口更搭載著人們悲歡離合的記憶，也是當年將各式文化迎進臺灣的地方，有著深厚的文化底蘊跟獨特的人文氛圍，這就是導演挑選基隆作為主場景的原因。

鄭有傑導演也聊到，在開拍之前自己原本沒有選定主場景要在哪，但當自己寫劇本寫到腸枯思竭之時，搭著火車來到基隆，漫步走上虎仔山地標公園，往下眺望著整個基隆港，看著許多船隻進出，就像在尋找一個可以靠岸的地方，竟想起了自己過世的父親而淚流不止，散步下山時就開始文思泉湧，正是這樣一個特別的契機，讓鄭導決心一定要在這座有著遼闊港灣、柔情海水、房子在山坡上櫛比鱗次，這樣的一座城市拍攝，「直到現在，我都常跟同業推薦要來基隆拍攝」導演笑著說。

正因有著《親愛的房客》這樣的優質長片將電影八成以上場景在基隆拍攝，讓更多人看見基隆的獨特樣貌，從港口、地標公園到街頭巷弄，都再再展現這座旁邊有山、中間是港，外面卻又有海這樣獨特城市的風貌，為表達市府的感謝與支持，頒獎日林市長也親自為電影加油，特地寫下「金馬必勝」！就是為了表達最深的祈願，果然不負眾望讓「親愛的房客」勇奪3金。

市府目前在「魅力基隆」粉絲專頁辦理抽獎活動，邀請大家進戲院觀賞完電影後，也別忘了一起尋找電影中的基隆場景，按讚粉絲團並標記兩名好友，分享並留言，就有機會抽得豐富好禮（活動時間至11／29下午17：00止）。不僅如此，為祝賀電影榮獲3金，市府更加碼活動，即日起，憑與電影場景合照畫面，到基隆市旅遊服務中心（基隆市仁愛區港西街5號）、東岸旅遊服務中心(基隆市仁愛區仁二路236號)出示畫面，就可以得到基隆文創小禮，數量有限送完為止，邀請大家共同探索基隆這座氛圍滿滿的城市。

親愛的房客》台灣｜2020

入圍第57屆金馬獎項：最佳劇情長片、最佳導演（鄭有傑）、最佳男主角（莫子儀）、最佳女配角（陳淑芳）、最佳原著劇本（鄭有傑）、最佳原創電影音樂（法蘭）

(中時 )