民進黨台北市議員王世堅日前透露，行政院長蘇貞昌領完年終後，就要下台，但總統府發言人張惇涵則澄清，總統充分信任蘇貞昌及其領導的內閣團隊，目前無內閣改組規畫。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，若下周國政民調結果出爐，蘇揆民調有下跌，那他就要小心了。

吳子嘉20日在政論節目《關鍵時刻》中表示，核心的問題，最後還是在民調，民調如果高，就把他挺住，他甚至還直言，若下禮拜的國政民調結果出爐，蘇揆的民調下跌了，他就小心一點。

吳子嘉說，「我鞭策你歸鞭策，但民調是公正的」，並指這次蘇揆在牛肉麵風波中道歉四次，是因為壓力很大，否則按照蘇揆的個性，他才不會道歉4次。而且，民進黨這個股份有限公司壓力很大，所以沒有一個民進黨的黨公職出來護航，也沒有任何派系出來護航，所以變成街亭已失。

吳子嘉還指出，蘇貞昌也沒料到，民進黨內部鬥爭帶來的壓力之大，還燒到他身上。同時，吳子嘉也分析，總統是很崇高的位置，但日常政治運作是派系共識，是幾個派系坐下來商談的結果，「大家都是大股東，在喬」。

此外，蘇揆20日時也針對此事作出回應，他表示，人生的劇本怎麼寫，他沒有辦法偷看，但一定會全力以赴。他還在臉書列出新內閣這半年成績，表示未來要繼續衝、繼續拚。

(中時新聞網)