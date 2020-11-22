基隆中山區獲選為交通部觀光局舉辦的「2020小鎮漫遊2.0」經典小鎮，市政府21日特別舉辦「高遠新村_潮見丘市集」，以「生活記憶」為主題，呈現往昔的眷村回憶，邀請在地阿嬤大顯身手，端出滿滿一桌的碼頭菜色，阿嬤們都盛裝打扮，用辦喜事的態度讓大家體驗西岸港口的生活況味。

市長林右昌強調，自己「是來給各位阿姨請的」，中山區今年獲選為經典小鎮2.0，市府也會慢慢推動西岸整體歷史廊帶及觀光振興發展，高遠新村過去是港務局宿舍，員工來自大江南北，因此「辦桌」的菜色也是來自各地的料理，感謝大家準備這麼豐富的佳餚。

林右昌還指出，現在從基隆燈塔到白米甕尖的西岸步道第一期工程已經完成，可以銜接到白米甕炮台，接著第二期要銜接球仔山燈塔，以及聖安宮、高遠新村，當地港務局官舍也已完成發包，將在年底動工，進行整建及再利用，整個歷史廊帶非常有發展潛力，市府也會繼續努力，重現當地繁榮熱鬧景象。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，今年中山區獲選為經典小鎮，市府首次於高遠新村舉辦一系列的市集體驗活動，將基隆西岸文史及觀光特色分享給大家。21日中午首先登場的是東西岸美食品嚐活動，下午體驗在地阿嬤教學DIY醃菜及在地團體導覽活動，最後參加阿嬤手路菜辦桌晚宴做為完美收尾。

市府觀銷處為了讓更多人看見基隆中山小鎮的魅力，近期推出「基隆西看看」系列活動，結合基隆在地文史團隊《雞籠卡米諾》，推出不同主題的導覽遊程，分別有「沉靜漁村」遊程、「碼頭小吃」遊程、「西岸常民」遊程及「仙洞聚落」遊程及21日活動當天的「高遠故事」系列遊程，透過「故事小旅行」帶領民眾走進有如迷宮秘境的仙洞巖、拜訪寧靜的外木山漁村、品嚐道地的碼頭小吃，及走踏一座座位於山區的聚落村莊。

主題遊程分別上架於北北基好玩卡平台、Accupass平台及島內散步平台販售，大家不只可以在21日感受基隆的多重面貌與歷史人文之美，也可以多多參加各場次遊程，一起來體驗最真實的西岸常民生活。

曾姿雯表示，基隆特殊的海港文化，帶給基隆港東西兩岸有著不同的生活樣貌，大家熟悉的正濱漁港以及和平島公園擁有豐富優美的海岸風情；而基隆西岸昔日因港口產業而興盛，如今去除嘈雜的聲音，蛻變為寧靜浪漫的迷人小鎮，邀請大家到高遠新村細細品嚐西岸的人文歷史，聽聽在地居民話當年，用記憶調味你我的生活滋味。

(中時 )