娛樂8點半》香港藝人鄭裕玲，出道至今逾45年，在香港演藝圈佔有舉足輕重的地位，更是唯一集影后、視后於一身的「雙料影后」，此外主持功力「犀利」程度無人能及，像是劉嘉玲、黃渤甚至周星馳，都曾被她當眾挖苦過，雖然在演藝圈交出漂亮成績單，但感情路上仍是繳了白卷，與呂方愛情長跑16年，最終仍是沒有結局，還被外界嘲諷「包養軟飯男」，近來頻傳迷上整形的她，臉更是僵硬不自然，讓網友直呼：「容貌真的回不去了」。

鄭裕玲自小父母離異，在當年保守年代並非光彩的事，不得不對外謊稱有疼愛自己的父母，家庭環境小康，但中學畢業後，家中經濟狀況欠佳，便考入香港佳藝電視台藝員訓練班，開啟長達45年的演藝之路，主持的第一個節目《這一代》，雖很快就小有名氣，但當時無線電視台美女如雲，外貌並非出眾的她，自然不受到重視，演出甘國亮監製的劇集《過埠新娘》時，把握機會的她不僅成為甘國亮愛將，也成為無線五大花旦之一，尤其與周潤發合演電視劇《網中人》大獲好評，不僅成為她的成名代表作，兩人還被封為銀幕情侶，演藝事業如日中天的她，更曾一天趕拍9部戲，被外界譽為「鄭九組」，此外還奪下台灣金馬獎、香港電影金像獎最佳女主角獎項，成為雙料影后，在當年黛安娜王妃訪港時，更成為演藝界唯一獲邀代表。

鄭裕玲的毒舌在香港演藝圈相當著名。（圖／中時資料照）

演藝事業處於顛峰之際，鄭裕玲選擇淡出螢光幕，移民加拿大溫哥華，多年後返回香港後，便轉往主持界發展，擔任綜藝節目、金像獎、大型特別節目司儀及主持工作，穩健台風加上口齒伶俐，讓她有著被譽為「金牌司儀」的美名，不過「成名之作」莫過於從吳綺莉口中套出「精主」是演藝圈大哥大成龍，在當時引發一陣嘩然，此外在演藝圈內更是公認的毒舌，曾與黃渤在金馬獎同台頒獎時，嘲諷對方「穿睡衣出席典禮」；「星爺」周星馳剛出道時，挖苦他絕對紅不了，而這似乎埋下兩人不合導火線，因為周星馳走紅後，始終沒有找鄭裕玲拍過電影；拍攝《流氓大亨》時，不滿劉嘉玲屢屢忘詞，竟在片場當眾訓斥她：「回家背完稿子再來」，讓剛出道的劉嘉玲背上「花瓶」稱號，也爆出兩人不合之說。

鄭裕玲與呂方愛情長跑16年仍以分手收場。（圖／中時資料照）

談起鄭裕玲的感情路，似乎不像演藝事業般順遂，拍攝電視劇《過埠新娘》和甘國亮相戀長達十年，分手後兩人卻撕破臉，甘國亮先爆料鄭裕玲以宗教為由拒絕婚前性行為，未料鄭裕玲反擊甘國亮對女人沒有興趣，明指他是同性戀，之後甘國亮也傳出有位同居男友，傳聞似乎不言而喻，接著與小7歲的歌手呂方相戀，因為身高落差被戲稱為「長短腳之戀」，當時鄭裕玲為了防止甘國亮事件重演，強勢要求男方退居幕後讓她包養，呂方也成為名副其實的「軟飯男」，但交往期間仍不時鬧出緋聞，讓鄭裕玲忍無可忍狠斬16年戀情，但有一說是呂方投資失敗虧了兩千多萬，等同踩到對錢錙銖必較的鄭裕玲底線，因此兩人才決定分手，而呂方分手後也不斷對媒體放話這16年根本是在坐牢，讓兩人關係徹底決裂。

鄭裕玲近年迷戀醫美換膚，導致面容崩壞。（圖／中時資料照）

如今63歲的鄭裕玲，經歷兩段失敗的感情就一直單身至今，近年迷戀果酸換膚的她，據悉每星期要花一萬元保養臉部，由於過度密集致嚴重甩皮，不僅沒有讓她變得更年輕，反而加速面容扭曲，臉部更是凹凸不平，十分嚇人，去年香港著名景點尖沙咀星光大道重新開幕時，邀請鄭裕玲等人進行蓋手印儀式，被傳迷上整形的她，臉更是極度僵硬不自然，讓網友驚呼：「歲月是把殺豬刀，遮都遮不住了」。

(中時新聞網)