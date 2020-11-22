永久中立國不參與結盟與戰爭，獲國際公認獨立地位者戰時還可免於他國入侵，但沒有戰爭的國度卻去投資提供殺人武器的軍火商，是否涉及道德爭議？瑞士11月29日將透過公民投票，決定是否禁止該國金融機構投資軍火商，若過關將撤回可能高達290億美元(約8344.8億臺幣)資金。

根據荷蘭和平非政府組織PAX與ICAN(國際廢除核武器運動)聯合發布報告，瑞士4家金融機構包括瑞士國家銀行(該國中央銀行)、瑞銀(UBS)集團、瑞士信貸(Crédit Suisse )集團、菲施資產管理(Fisch Asset Management)向全球９大軍火集團共投資約90億美元，大部分來自股票和債券，瑞銀、瑞士信貸的投資還包括貸款給這些軍火商，總額超過7億美元。

瑞士現行法律原已禁止公民與任何法人直接投資國際禁用武器，但這讓左翼與和平主義者憤怒，他們認為還不夠，於是提出「禁止向戰爭物資製造商提供資金」公民投票案，該決議要求國家銀行、各種公營基金停止向軍火商授信或提供融資，也不得持有軍火商股票或債券。瑞銀、瑞士信貸、菲施資產管理這些民銀企業並未被直接針對，但該案要求聯邦政府採取行動來同等限制民間企業。

國家銀行在反對此公投案時的公告意外自爆，PAX與ICAN報告對其投資軍火商的額度甚至還遠遠低估。瑞士國銀稱，「若公投通過將使該行不得不從股票組合中除去300多家公司，相當於現有組合市值蒸發11%」。按此說法推算，瑞士國銀對軍活商投資額度達220億美元，和PAX、ICAN報告估計相比多出200億美元差距。

根據美國SEC(證券交易委員會)資料，至今年６月止，瑞士國銀持有48家最大美國武器和國防公司中的29家股票，價值約20億美元，包括漢威聯合(Honeywell International)、波音(Boeing)、雷神(Raytheon)、奇異(General Electric)等。

這些遭指控的金融機構辯解主流意見大致上可歸納為2點，1是核武器只是他們投資標的業務極小部分，而且包括波音等以民營經濟為主的公司只因也有生產武器就被禁止，影響太廣；2是瑞士銀行業與其他國家同行相比投資軍火商比例已算非常低，少於美國、法國、英國、日本、加拿大、印度、德國、西班牙，而且金額大約只有美國1/63。

但PAX指出，投資無法阻止這些公司不在集團內重新分配資金，因此也無法確保投資不會被用於生產核武或其他殺人武器。

目前國際公認的永久中立國包括梵蒂岡(教廷)、列支敦士登、瑞士、瑞典、芬蘭、愛爾蘭、奧地利、馬爾他、哥斯大黎加、土庫曼。摩納哥、蒙古還在尋求國際公認，摩爾多瓦、巴拿馬則自稱是永久公立國。

(中時新聞網)