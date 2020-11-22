她是放牛班的孩子，卻拚出補教業的一方之霸，又敢不斷挑戰自己、跨界經營。如今，立蕓集團董事長戴薇的事業版圖橫跨餐飲、生醫、電商等事業，更準備朝IPO邁進。

今年許多餐飲業者熄燈停業，一位發跡自補教業的神祕老闆卻危機入市，除了新投資逾千萬元的百坪韓式「網美」餐廳，11月底將在台北大直開幕，她砸6千萬元買下的台灣小吃品牌廖家生炒花枝，繼進駐台北101，又獲微風集團董事長廖鎮漢欽點，日前已在微風復興本館設點。

敢無畏疫情，逆勢展店的，是現年48歲的立蕓集團董事長戴薇（本名劉玉瑩）。

放牛班出身、僅高中畢 從教育一路跨餐飲、電商

由她創立的立蕓集團，囊括紅頂餐飲、立蕓國際生醫、蕓荷媒體、電商平台Jvita、室內設計匠子創意設計五大版圖，加上從高中補習班一路做到國小、國中全美語安親的補教本業，年營收逾6億元。

「我完全沒想過會發展成如今的集團！」難以想像的是，放牛班出身、僅高中學歷的戴薇，靠創業翻身補教女王後，又成功大玩跨界生意。

回憶創業來時路，她不諱言，「學生時期我念放牛班，大學聯考還重考兩次。」但父母卻從不放棄她、總鼓勵下次會更好，剛好她在朋友介紹下到補教業打工，其後成了貢獻千萬元業績的補習班招生王。

在父母的愛與包容中成長的戴薇，無法接受多數家長和老師都用分數衡量學生，於是有了創業念頭。2001年，她用積蓄與向家人借的錢，湊齊8百萬元到桃園自立門戶，沒想到剛起步沒多久，就遇上SARS，「有3個月學生不能來上課，資金周轉出現問題。」她堅持咬牙苦撐，不得已再向家中借5百萬元，加上當時授課教師自願砍半薪水，待疫情緩和，靠首創的國立科大保證班逐漸打響名聲。

「我都告訴學生，你不放棄自己，我就不放棄你！」用鼓勵、合作等方式讓學生不斷進步，戴薇如今已是每年約收7百位學生、桃園深耕20年的前三大補習班業者。

看似事業成功的她，也曾投資失利。2005年，戴薇的補習班上軌道、有穩定金流，便嘗試投資中古車、餐飲等事業，「對這些行業不了解，失敗率就高，賠近1300萬元。」她還記得當時經濟拮据，就把房子退租、搬回家住最小一間房間，車子賣掉、改搭公車，連吃飯時也從事業有成後再也不看菜單價格，到點菜時斤斤計較，「連吃滷蛋都要和老公合吃一顆。」

3年慘澹時期，她卻逐漸磨練出投資眼光，也學到堅持下去，就能愈挫愈勇的智慧。

她在2010年回到故鄉新北市新莊，創立國小至國中的全美語補教機構，聘請外師以世界地理、科學實驗等課程，讓學童自然融入美語情境。「例如母親節帶他們做護唇膏，以美語操作實驗。」即使學費一學期要價10萬元，每屆仍招滿3百位學生。

補教領域累積一桶桶金後，2012年，她又動了再戰餐飲的念頭。「補習班須備餐給學生，且我重視健康、會親自研究菜單；常想，若開餐廳能回饋給學生也不錯。」但過去的投資失利跌跤經驗，讓戴薇猶豫許久，始終無法下決定。

有一次，她去請教以前的老師，對方一句：「妳想挑戰自己嗎？妳的人生僅止於此嗎？」給了她當頭棒喝。

「剛好叔叔經營韓式餐廳，主打健康、原汁原味。」理念與戴薇不謀而合外，她更不想看長輩的心血消失，便以父親名字劉震川起名，以示傳承與一定要成功的決心。

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《今周刊》(第1248期)

(中時新聞網)