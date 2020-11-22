★本書特色

一本以輕鬆的漫畫形式普及性教育知識的科普圖書，既形象有趣又科學專業。

針對家庭的青春期性教育指導書，主要解決女孩的性教育問題。

由日本超人氣專業婦產科醫師宋美玄監修指導，給予最正確的性教育知識！

由日本超人氣專業婦產科醫師宋美玄監修指導，

向世界上無數對父母們提供解決向女孩開口討論性教育的方法

吾家有女初長成，

有些難以啟齒的「性知識」如何對孩子說、說什麼才是合適的？

如何避免與女兒談論性時陷入尷尬？

與其霧裡看花，不如一次學個明白。

本書由專業婦產科女醫師宋美玄用輕鬆自在的方式向父母及女孩們科普成長中關於「性」的那些事：男女兩性的異同、第二性征的出現及特點，青春期性心理變化及引導；避孕以及性病的基本知識及性暴力的自我保護等……瞭解性教育的基本知識，掌握正確的教育方法，希望協助父母將曾經不可說、現在卻不得不說的性知識，明明白白、毫不回避地講個痛快。

願這本書可以讓家長不再因尷尬而在家庭性教育中缺位，孩子也永遠不會因懵懂無知而受傷害。

【精彩書摘】

強暴、強制猥褻、對孩子性虐待、家暴、癡漢及偷拍等「未經同意」、「非對等性」、「強迫性」等與性有關的行為全都屬於性暴力。

2017年在輿論高漲之下，日本大幅修正了性侵害犯罪相關的刑法規則，距離上次修法，已隔110年。此次修法的重點為下列兩點：

①被害者只限女性的強姦罪修改為不問被害者性別的強制性交罪。凡是利用施暴或脅迫等手段對13歲以上的人進行性行為，或者是強迫未滿13歲的孩童進行性行為的話，均屬犯罪。

②性侵害犯罪改為非告訴乃論罪。修法之前，大多數的性侵害犯若沒有被害者提出告訴，加害者就不會被起訴。但修法之後，就算被害者沒有提出告訴，照樣可以起訴加害者。

對於性侵害犯罪的罰則雖然日趨嚴厲，卻尚未能夠讓人完全安心。更何況絕大多數的性暴力往往難以讓人啟齒。有份調查報告結果顯示，整體受害者當中有三分之二的人從未將自己的遭遇告訴任何人。如此情況讓人深深覺得與孩子奠定一個有事就要說出口的關係勢在必行。

如何跟女兒談性-1。(圖/台灣東販提供)

如何跟女兒談性-2。(圖/台灣東販提供)

如何跟女兒談性-3。(圖/台灣東販提供)

如何跟女兒談性-4。(圖/台灣東販提供)

如何跟女兒談性-5。(圖/台灣東販提供)

迴避、警戒、告知 在自己能力範圍內的癡漢對策

提到性侵害犯罪， 第一個聯想到的就是癡漢。可惜的是到目前為止，我們對於這種行為尚未有萬全的對策。而較為常見的有警視廳發行的電車自我防衛對策，例如「避開人潮擁擠的車廂、不站在無處可逃的地方」、「隨時對周遭人事保持警戒」、「調整通勤與通學時間」等等。

以日本為例，在這種情況之下民眾可以善用警視廳提供的犯罪預防免費APP「 D i g I Police」。這裡頭除了只要一點擊就會發出警告聲的防犯警鈴，以及擊退癡漢的警鈴，還有在手機畫面顯示「我遇到癡漢了，救救我」等文字，以便

向旁人求救的功能。

除了自己的孩子，我們還要提高警覺，好讓所有的孩子免於受害。

秉持性自主權來思考約會暴力對策

約會暴力是發生在情侶之間的暴力行為。除了肉體上，這種行為還包括心理上與社會上的暴力。

＜精神上的暴力＞

大聲怒吼／口出惡言傷人／故意漠視／監視限制行為與交友關係／檢查手機或電強子郵件／不聽話就威脅要「分手」，叫對方「去死」

＜肉體上的暴力＞

揍、打、踢／砸東西

＜經濟上的暴力＞

約會費用一毛不出／借錢不還

＜性方面的暴力＞

強迫進行性行為／不協助避孕／違反意願，強拍裸照

有份調查結果指出，在十幾二十歲時有交往對象的人當中，平均每7人就有1人曾經遭到對方暴力相向。不僅如此，據說當時絕大多數的被害者都認為這樣的行為是因為「對方愛他」，不覺得這是一種暴力行為。

因此，不管是男孩子還是女孩子，我們都要讓他們知道得到「同意」的重要性，不要讓自己變成加害者或被害者，同時還要好好教導他們拒絕與被拒絕的技巧。另外要注意的是，當孩子想有一個屬於自己的空間時，要留意別讓他「真的落單！」

(本文摘自《知名婦產科女醫師教你如何跟女兒談「性」》/台灣東販)

【作者簡介】

監修●宋美玄

婦產科醫師、醫學博士・性科學家、日本新生兒周產期學會會員、日本性科學學會會員。1976年1月23日出生於兵庫縣神戶市。2010年出版的《女醫師教你真正愉悅的性愛》（究竟）乃累計銷售突破70萬部的暢銷之作，深受各大媒體矚目。兩個孩子的媽，分別在2012年與2015年生下一女一男。在身兼母親及婦產科醫師的同時， 亦以「權威婦產科醫師」的身份經常出現在大眾媒體上，並站在女性的立場，積極推廣與女性煩惱、性愛、女性的性以及懷孕等啟蒙活動。

漫畫●勝山圭子

1975年出生於京都府，是一男二女、三個孩子的媽媽。

曾經在百貨業服務，現為插畫家&漫畫家。

著有描繪自身育兒生活的《ごんたイズム》系列（雙葉社）、

《まるごとわかる保育園》（自由國民社）

《知名婦產科女醫師教你如何跟女兒談「性」》/台灣東販

(中時新聞網)