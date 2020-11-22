曾參與新冠病毒研究的香港大學公共衞生學院研究員閻麗夢，自稱遭為了公開「病毒為陸實驗室所為」，先前在網路上公開其研究論文，雖然成為美保守派眼裡的英雄，但其論點不僅遭科學界否定，其受媒體專訪內容也被臉書標記「不實訊息」。對此，《紐約時報》表示，閻麗夢之所以替陰謀論背書，其實是逃亡海外的陸億萬富翁郭文貴，與川普前顧問班農所精心設計。

《紐約時報》表示，閻麗夢之所以替新冠陰謀論背書，其實是逃亡海外的陸億萬富翁郭文貴，與川普前顧問班農所精心設計。

報導指出，早在1月時，在香港做研究的閻麗夢就聽到大陸出現新冠病毒，且政府正淡化處理，她並向以批評大陸政府聞名的Youtube節目《路德社》主持人王定剛透露此一消息，他與郭文貴及班農關係密切。

隨後，在郭文貴及班農安排下，閻麗夢坐上了赴美班機，還為閻麗夢找了住所和律師、訓練她上媒體，還替她連繫了保守派《福斯新聞》多位節目主持人，讓她上節目，藉此宣傳保守派的新冠病毒陰謀論，閻麗夢也成了保守派權威中的英雄。不過，郭文貴也曾向閻麗夢強調「不要讓自己與班農有關係，不要讓自己與郭文貴有關係」，「一旦提到我們，那些極端左派分子就會發起攻擊，說你有政治目的」。

報導稱，閻麗夢從研究者轉變為吹哨者，是兩個個別團體逐漸結盟合作的產物：一方是數目不大但活躍、試圖推翻中共的海外大陸人；另一方則是在美國影響力極大的極右派人士。這兩個團體都在新冠病毒大流行中看到了推動自己立場的機會，對海外華人而言，閻麗夢的說法對推翻中共提供了利器；而對美極右派而言，不僅能分散川普處理疫情失敗，還可以升溫反華情緒。

不過報導也強調，大陸政府不願提供訊息、拒絕分享病毒樣本、阻止對病毒來源進行透明、獨立的調查，種種對最初疫情的掩蓋，反而加深人們對病毒來源的猜疑。

《紐時》指出，當前Youtube頻道與推特充滿了大量迎合海外反共華人的媒體，如《路德社》與，讓這些社群網站成為了錯誤訊息的迴音室；加上沒有可靠的中文新聞對往上的傳聞進行適時查核，謠言很快會被扭曲成事實，美國的極右翼媒體也越來越多地提供和接受海外中文媒體上的謠言。

即使臉書與推特等社群媒體已加強打擊謠言，但反而助長了這些假訊息媒體的聲勢，如根據SimilarWeb的數據，郭文貴旗下的兩個網站的訪問量，已從去年12月的不到500萬次，激增至上個月的1.35億次；而近期臉書與推特加強事實查核，也引起大批保守派人士轉向Parler等新的社群媒體上。

至於閻麗夢的新冠病毒為陸實驗室製造，不僅早已有科學家反對，《紐時》也指出閻麗夢確實研究過流感，也曾在全球頂尖的香港大學病毒學實驗室工作過，但據兩名認識她的大學員工說，她在這個領域裡是新手，而在新冠病毒疫情暴發的調查中是一名助理，不是負責人。

雖然閻麗夢曾在《福斯新聞》上稱如果她在香港說出真相，她將「被消失」、甚至遇害，在與同為科學家的先生大吵一架後，故於4月28日搭機抵美。不過報導指出，曾於2017年與閻麗夢相識的巴黎巴斯德研究所（Pasteur Institute）免疫學退休教授卡瓦永（Jean-Marc Cavaillon）表示，她的家人和朋友因為聯繫不到她很著急，向香港當局提交了失蹤人員報告。

另外，閻麗夢也在9月見到了喬治城大學（Georgetown University）、也曾提過「病毒可能是實驗室產物」的傳染病專家盧西（Daniel Lucey）博士，藉此找到一位可信的科學家來支持她的說法，不過盧西向閻麗夢的同行同伴表示「不認為病毒已被武器化」，會面很快結束。

至於閻麗夢在9月13日於網路上發表的論文，不僅是受到郭文貴資助的兩家非營利組織的支持，其內容也未經過同儕審查，被病毒學家立即駁斥這篇論文是「偽科學」和「基於猜測」。約翰霍普金斯大學免疫學家格隆瓦爾（Gigi Kwik Gronvall）表示，「它充滿了各種科學式的術語，亂七八糟地混在一起，看上去讓人印象深刻，但不能證實她的觀點」。

閻麗夢也在《福斯》節目上稱她的母親被大陸政府逮捕，不過《紐時》在10月通過手機聯繫其母親時，她說自己從未遭到逮捕，非常想和女兒取得聯繫，她已經有幾個月沒有和女兒通話了，並擔心女兒受到「新盟友」操控，稱他們阻止女兒和我們聯繫。

(中時新聞網)