一休假就想要躺在床上滑手機、玩電腦遊戲嗎？當心姿勢不良、身體痠痛來報到！敏盛綜合醫院物理治療師許庭豪說明，有些人會半躺在椅子上，好像後背空著的「沙發馬鈴薯坐姿」、駝背、翹腳、使用3Ｃ產品時頸部彎曲過多，當這些姿勢不良持續一段時間後，身體就會開始痠痛不適。

姿勢不良痠痛恐成病 症狀嚴重、持續1週應至復健科就醫

若是暫時性痠痛可利用伸展放鬆緩解，長期姿勢不良則可能導致脊椎側彎、肌肉不平衡，甚至造成骨刺、坐骨神經痛等疾病；若身體痠痛不適症狀變嚴重、或者持續1週以上時，建議到復健科就醫。

背脊矯正帶、筋膜按摩槍 放鬆肌肉用效果有限

長期駝背會使胸部肌肉過緊、背部肌肉失調，有些人會用背脊矯正帶調整。許庭豪說明，背脊矯正帶能把身體拉回正確姿勢，但取下後若不注意維持，身體即會回復原狀；其實只要平時正面靠牆，手臂打開向外伸展，讓胸部肌肉放鬆，並且適當鍛鍊上背部肌肉維持肌力，即可改善駝背。

然而，現今不少人會使用放鬆肌肉用的筋膜按摩槍放鬆身體，許庭豪提及，筋膜按摩，需要專業治療手法搭配拉筋、運動，才能達到最大功效，症狀未改善，還是要尋求專業協助。食藥署補充提醒，放鬆肌肉用筋膜按摩槍屬一般產品，非醫療器材，不得任意宣稱療效。

低週波治療器 3種人應向醫師諮詢再進行

那麼低週波治療器該怎麼用？許庭豪指出，皮膚過敏、皮膚感知較差的糖尿病患等，使用前須先向醫師諮詢。使用時須避免強度太高，每次不超過30分鐘，若是電流頻繁刺激表皮神經，反而會使肌肉過度收縮，並易造成周邊肌肉或神經組織損傷。

日常保有3良好動作 遠離肌肉痠痛

想要保有良好姿勢、遠離痠痛嗎？許庭豪分享日常3個小撇步：

1、椅子過高、過低，坐得太淺或太深都容易造成姿勢不良，坐著時，膝蓋後方距離椅子約一個拳頭寬，椅子高度稍微高於膝蓋下方，可使用腰靠維持姿勢的端正。

2、看螢幕時，螢幕與視線平齊，若是使用鍵盤或滑鼠，手肘要有支撐處。

3、每30-60分鐘要起來走動、簡單伸展，避免維持同一個姿勢太久，才不會讓肌肉的平衡狀態改變，造成痠痛與不適感。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)