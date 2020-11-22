新的一周即將到來，十二星座運勢將會如何發展？星座塔羅老師奧斯於個人部落格分享12星座一周運勢，本周巨蟹座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺。另外雙子座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊座的朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少。

▍金牛座

整體運勢★★★★★

金牛朋友對於目前的現況也開始感到不滿足，開始著手規劃自我成長的計畫，將會是行動力相當高的一周，要好好把握下禮拜，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

▍雙子座

整體運勢★★★

雙子朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力也下降許多，另要注意下周物質慾望需求較大，有亂花錢的可能。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

巨蟹朋友過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，只是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度就差強人意囉！

▍獅子座

整體運勢★★★★

過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓獅子朋友開始停下忙碌的腳步，開始享受充分的休息。

▍處女座

整體運勢★★★

處女朋友目前的工作或生活開始呈現停滯的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生喔！

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤座朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往那麼急躁、厭煩！

▍天蠍座

整體運勢★★

天蠍朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己承受不少壓力，可能連帶自己分內工作也搞砸了，要多注意唷！

▍射手座

整體運勢★★

射手朋友則自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁又憂慮！

▍魔羯座

整體運勢★★★

魔羯朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不堪負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此多會勉強著自己接受一些自己能力外的事物！

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友情緒受到不少影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚對於目前的生活有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)