蘋果上周推出自行研發的首款Mac個人電腦處理器「M1」，韓媒隨後爆料，台積電產能吃緊，蘋果可能轉單給三星，但美媒打臉，蘋果不可能放棄台積電，轉投三星懷抱，甚至認為蘋果可能砸錢助台積電擴產，以彌補5奈米產能不足的問題。

蘋果自研M1處理器採用台積電5奈米量產，搭載8個中央處理器（CPU）運算核心及8個繪圖處理器（GPU）運算核心，採用16核心類神經網絡引擎（NPU）加速人工智慧（AI）及機器學習運算，晶片內含高達160億個電晶體亦創下業界新紀錄。

由於M1效能、速度和電池續航等性能極佳，市場預估搭載 M1 處理器的MacBook Air、MacBook Pro及Mac Mini可望為蘋果帶來換機潮。

美國科技新聞網站VentureBeat報導，蘋果之前受其他晶片供應鏈牽制，相關產品無法迎頭趕上，如今自家研發M1處理器，採用台積電最先進製程，其產品性能甚至超車其他晶片大廠；韓媒指「台積電產能吃緊，蘋果將轉而求助三星」的看法，根本是一廂情願，因為蘋果攜手台積電才創造出今天的成果，所以蘋果不會過河拆橋，拋棄台積電。

報導指出，台積電5奈米產能供不應求是事實，但蘋果也能砸錢讓台積電擴產來因應，不至於影響出貨。

由於台積電產能提升方面表現突出，隨著下一世代3奈米製程將於2022年量產，市場預期蘋果A16處理器將率先採用台積電3奈米。這幾年來，蘋果對台積電投注大筆資金，雙方早已是密不可分的最佳合作夥伴，謠傳蘋果捨棄台積電，找競爭對手三星幫忙，機率微乎其微。

(中時新聞網)