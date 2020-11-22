國外新冠疫情嚴峻，中央近日公布「秋冬防疫專案」，入境旅客不管是本國籍或外國籍，都需檢附登機前3天的PCR陰性證明。對此，宅神朱學恒21日在臉書寫下，「但是衛福部新公布的這個專案嘛...這不就是邊境普篩嗎?」

中央流行疫情指揮中心宣布，時序進入秋冬，全球COVID-19疫情持續上升，多國單日確診人數屢創新高，我國境外移入個案亦有增加趨勢，為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，強化「邊境檢疫」、「社區防疫」及「醫療應變」措施，其中邊境檢疫部分，所有入境及轉機旅客登機前須附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。

對此，宅神則說，「我一直以來都支持邊境普篩，因為這樣對國家和國民才安全，可以把患者和帶原者阻絕境外，但因為之前政府不同意，眾多綠營側翼紛紛攻擊我普篩仔」；但他認為，衛福部新公布的這個專案，「不就是邊境普篩嗎?只是因為還有國外不同標準的篩檢，風險比較高...做的人是國外的國民而已」。

宅神感概地說，「所以，先知總是孤獨的(指自己)，請叫我預言小天才(之前綽號我都忘記是什麼了只好瞎掰一個)」。

(中時新聞網)