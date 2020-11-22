美國有限電視新聞網(CNN)21日報導，總統當選人拜登將於接下來的數週內公布內閣名單；其中，曾參與2020年民主黨黨內初選，主打「無條件全民基本收入」、「讓美國更用力思考」的臺裔企業家楊安澤，可望出任商務部長。

報導中指出，內閣將由副總統與15個部會負責人所組成，涵蓋農業、商業、國防、教育、能源、衛生與人群服務、國土安全、住宅與都市發展、內政、司法、勞工、交通、財政與退伍軍人事務。

所有候選人都需要得到參議院的同意；目前參議院由共和黨主導，明年1月5 日在喬治亞舉行的選舉，將決定誰主導議會並有權影響內閣確認的程序。

此外，內閣級別的白宮幕僚長、環境保護署署長、白宮管理及預算局主任、貿易代表、經濟顧問委員會與小型企業署署長，也都是內閣會議成員。

CNN分析，臺灣移民第2代創業家得楊安澤，最可能成為商務部部長。楊安澤原本知名度不高，卻在2020年民主黨黨內初選中一鳴驚人，成為高能見度候選人；其支持者被稱為「楊幫」。

在國務卿人選中，目前呼聲最高的包括歐巴馬時期的副國務卿布林肯(Antony Blinken)、前國家安全顧問萊斯(Susan Rice)，與德拉瓦州參議員昆斯(Chris Coons)。

就防長而言，伊利諾州參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)或新美國安全中心(CNAS)主席佛洛諾伊(Michele Flournoy)，可望獲得提名。兩人都是女性，若順利獲國會首肯，美國將出現首位女防長。

論及司法部長，可能人選包含阿拉巴馬州參議員瓊斯(Doug Jones)、美國上訴法院法官賈蘭德(Merrick Garland)、前國土安全部長強生(Jeh Johnson)，以及前代理司法部長葉茨(Sally Yates)。

在國土安全部方面，曾任歐巴馬國土安全部副部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)，與歐巴馬時期的國土安全和反恐顧問的摩納可(Lisa Monaco)，呼聲為最高。

此外，美國聯邦準備理事會(Fed)理事布蘭納德(Lael Brainard)、前財政部副部長拉斯金(Sarah Bloom Raskin），則有望成為財政部長。印第安納州南本德市(South Bend)前市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，則可能接掌聯合國大使。

目前拜登已公布資深民主黨人克蘭(Ron Klain)接掌白宮幕僚長；競選總幹事狄倫(Jen O'Malley Dillon)與聯邦眾議員李奇蒙(Cedric Richmond)，也將擔任高階顧問與白宮公眾參與辦公室主任。

此外，唐尼倫(Mike Donilon)與芮契提(Steve Ricchetti)，也確認將分別接掌總統高階顧問和諮詢顧問，而芮姆(Dana Remus)將成為總統高階律師。

(中時新聞網)