第57屆金馬獎21日在國父紀念館舉行，搖滾天王伍佰擔任頒獎嘉賓，一登台就把現場氣氛變超嗨，在PTT掀起熱烈討論，而頒獎過程中，伍佰一度吃螺絲，讓他忍不住自虧：「頒獎好難。」

伍佰現身金馬頒發「最佳原創電影歌曲」、「最佳原創電影音樂」獎項，一出場就得到許多歡呼聲，讓頒獎典禮變得宛如演唱會現場，尤其一開口講話就有他的獨特氣場，頒獎引言還簡潔有力，被網友讚不絕口。

雖然伍佰只出現頒獎，但已吸引大批網友留言「拜託每屆都找伍佰」、「瞬間變演唱會現場」、「無視麥克風控全場的伍佰老師」、「喜感的伍佰！拿捏的很好」、「Uber eat既視感好重」、「伍佰氣場真強」、「今晚我想來點...」、「伍佰太神啦」、「好讚 不拖泥帶水 就是伍佰的帥勁」。

第57屆金馬獎延續去年金馬56模式，不設主持人，國片爆發的今年，不管是男女主角、男女配角都被視為「死亡之組」，頒獎嘉賓還都邀來電影界重量級人物，連坎城金棕櫚導演是枝裕和也來台力挺，最後金曲歌后艾怡良、創作鬼才黃明志、盧廣仲都會登台表演，整場典禮亮點多。

(中時新聞網)