29歲台灣男星王大陸，5年前主演電影《我的少女時代》，演活片中帥氣又深情的男主角徐太宇，一夕爆紅。近日王大陸3年前拍攝電視劇《狼殿下》終於在網路開播，又因一場與有「最美香妃」之稱的大陸女星李沁激情吻戲，成為大陸網友熱議話題。

王大陸原本就擁有一身健康小麥色皮膚，在女主角李沁超白肌的襯托下，更是顯得他皮膚黝黑。然而他在《狼殿下》與李沁的一場激情吻戲，更被發現在兩人擁吻後，王大陸的鼻子竟宛如打光般瞬間變白，明顯是因為沾上了李沁粉底緣故，也讓劇中營造的浪漫氛圍一秒破功。

王大陸激吻李沁，下秒畫面糗炸。(取自微博)

大陸網友也笑瘋留言「哈哈哈哈哈真的好黑」、「為什麼我從來沒有看過一個跟王大陸相關的文章不是搞笑的」、「原來電視劇也要這麼濃的妝」、「主要是王大陸太黑了，不代表李沁怎麼樣」、「笑死了，只怪王大陸太黑」。

王大陸拍完《狼殿下》3年後，終於得以播出，他早前也在微博發文向過世的媽 媽喊話：「媽媽～妳看了嗎？這3年我回家妳都會問我狼殿下什麼時後可以看啊！知道妳喜歡玉珊姐的作品！這個作品我們都很用心！妳也要記得看哦狼一生只愛一個！狼仔永遠愛妳。」

(中時新聞網)