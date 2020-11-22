「秋鬥」今天(22日)登場，遊行隊伍將分為三大隊，主辦單位預計號召上萬人、40多個團體上街頭，表達「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求。前高雄市長韓國瑜表示，為了怕模糊焦點、明天他雖然不會到現場參加，但他在此對所有抗議的民眾全力支持。並強調民進黨政府這一連串的倒行逆施，完全不能原諒。

韓國瑜在臉書直播表示，「各位親愛的好朋友，你好，我是韓國瑜。明天11月22日會有非常非常多憤怒的民眾到台北，對民進黨政府吶喊出最強烈的抗議，民進黨政府第二任蔡英文總統執政以來，將近1年不到的時間，太多讓人無法接受的倒行逆施的政策。其中，影響整個台灣人民最大、最深遠的，一個是關閉中天電視台、一個是萊豬進口。」

韓國瑜表示，想要特別聲明的是，為了怕模糊焦點，明天他不會到現場參加。韓國瑜說，他一到抗議的現場，馬上就會有有心人士、1450會扭曲為韓國瑜要復出的起手式，「如果因為韓國瑜到了現場，造成抗議民眾、整個活動被扭曲，或者被模糊掉，對抗議民眾來說，是不公平的；這個對抗議的主題訴求來說，也是不對的。」所以他特別用臉書的方式，來表達他對所有抗議的民眾熱情的支持、對抗議民眾全力的支持。

韓國瑜強調，民進黨政府這一連串的倒行逆施，關閉中天電視台，是對人民思想上的禁錮，開放萊豬進口是對人民肉體上的傷害，民進黨這種做法完全不能原諒，所以很多抗議的民眾，在廣場上吶喊，表達他們心中對民進黨政府強烈的不滿，他希望國內外的好朋友都能熱情支持。

韓國瑜指出，民進黨政府讓台灣40年所追求的台灣獨立自主，受到扼殺；開放萊豬進口，影響層面2300萬人，每一個都會遭殃，所以在這裡，要特別向所有抗議的民眾致敬，「你們都是捍衛台灣民主自由的英雄，你們也是護衛台灣人民身體健康的英雄。」

韓國瑜表示，在這裡，他要向抗議中天電視台關台的民眾致敬；也要向所有為台灣人民健康把關的抗議民眾致敬。希望所有的民眾團結起來；向民進黨政府扼殺新聞自由、傷害人民健康這樣錯誤的政策，勇敢吶喊出來，請他們收回成命、更改命令，各位好朋友，我們一起加油！台灣加油！

(中時新聞網)