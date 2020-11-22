取自蔡英文臉書(照片提供：金馬執委會)

電影金馬獎今天頒獎，蔡英文總統21日晚間表示，每位電影人的創作，說出屬於我們的人生故事，也豐富了台灣的文化。她邀請大家走進電影院，「這就是支持電影工作者最好的方法」。恭喜今晚的得獎者，也祝福所有愛做白日夢的人，都能美夢成真。

蔡總統在臉書表示，一場疫情改變了世界，不變的是，電影工作者創作的熱情。今晚是第57屆金馬獎的頒獎典禮，很高興前陣子我推薦的國片，也獲得金馬獎的肯定，更恭喜國民阿嬤陳淑芳，獲得最佳女主角、最佳女配角兩項殊榮。

蔡總統說，一部電影，是一群具有韌性的電影工作者，長時間付出的心血。透過金馬獎，我們看見許多優秀的電影工作者一輩子的付出。不論是電工、導演或演員，「哪怕是一句話、一場戲，我都演」的專業令人尊敬。

蔡總統指出，每位電影人的創作，說出屬於我們的人生故事，也豐富了台灣的文化。「電影總是在我們最艱困的時候，承載了真實、寄託了夢想。你今年進電影院了嗎？」今年有許多來自不同地方的華語電影，她要借用典禮的這段話，邀請大家走進電影院，「這就是支持電影工作者最好的方法」。

(中時 )