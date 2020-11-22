民進黨台南市立委王定宇助理邱姓男子因涉嫌販售大麻，遭警方逮捕，王定宇也隨即在臉書PO文表示立刻予以免職，並要求警方嚴辦，同黨的桃園市議員王浩宇則在王定宇文章下方留言打氣「辛苦了」，卻遭網友酸雙標也太嚴重。

男助理販毒遭逮，王定宇第一時間在臉書發表聲明，表示男助理是今年才來的新人，感謝台中警方查辦，並要求檢警研辦，他也立刻免職該助理，為自己「識人不明」向社會大眾致歉。

同黨的兩人在文章底下互動，遭網友酸互相取暖 (圖／王定宇臉書)

王浩宇在王定宇臉書下方留言「辛苦了」打氣，王定宇也回「謝謝你」，卻遭網友大酸：「在王定宇FB看到王浩宇，一個助理持毒，一個污指別人黨工持毒」、「請議座遵守諾言」、「議員辛苦了，爆錯料要賠錢外，還要裝沒事替同黨同志打氣」、「時力黨工涉毒狂打，同黨立委助理涉毒說辛苦了，態度也差太多」、「定宇委員負責了，那浩宇議員何時下台」、「王浩宇您也辛苦了，不用退出政壇嗎」、「同黨就互相取暖，黨外就落井下石無中生有」、「一個誣賴他黨涉毒，一個自己助理販毒，民進黨永遠不會辜負大家期待呢」、「王浩宇不要雙標成這樣，如果今天發生在國民黨，看你怎麼說，是辛苦什麼？」、「是在辛苦什麼，被你抹黑的比較辛苦吧，還不快賠40萬」。

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(中時新聞網)