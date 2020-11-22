民進黨桃園市議員王浩宇誣指時力前黨工林效先持毒，遭法院判賠40萬並登報道歉，但王浩宇至今依舊無視，對「退出政壇」的承諾也賴帳到底，而王浩宇日前也給出他不願退出政壇的最新版解釋，讓網友超火大，怒嗆「根本硬拗」、「民進黨竟敢收這種人」。

日前民進黨立委王定宇助理販毒遭警方逮捕，王定宇本人也即刻在臉書開除助理，要求警方嚴辦，王浩宇則在底下留言「辛苦了」幫忙打氣，卻遭網友狂酸「要不要先道歉」、「你先退出政壇吧」。

王浩宇最新辯解指出，若對方沒被調查，自己才會退出政壇 (圖／王定宇臉書)

對此王浩宇終於「凍未條」，回應網友。他表示，針對這案件，已委由律師上訴三審，還在司法程序內，更辯稱自己當初說法，是指時代力量黨工如果沒有涉毒「被調查」，才會退出政壇，如今法律證明此事確實有調查過，並沒有否認這個刑案的發生。

王浩宇的辯解等同拒絕兌現諾言，網友看到火大怒嗆「網路上都有影片，敢不敢去翻你當初是怎麼說的啦」、「 雙重標準議員，您也辛苦了，抹黑他黨，兩審敗訴，現在同黨學長的助理確實染毒，什麼都不敢說，只敢留言個辛苦了」、「昔有白海豚轉彎，今天有王海豚大轉彎」、「議座，您的轉彎功力很厲害呢，讚喔，真不愧對打手的位置」、「沒有關係啊，你賴皮你就幫民進黨當招牌，你跟這個王定宇就是好知己，你盡量」、「奇文朝聖」、「造謠抹黑是民進黨議員的標配嗎？不然這種咖怎麼敢收」。

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(中時新聞網)