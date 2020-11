「DefenseNews」20日報導,隨著美國總統大選逐漸落幕,拜登的勝選讓現任總統川普的任期進入尾聲。然而,由於總統一再拖延提名、五角大廈高層或離任,或遭川普炒魷魚;在川普即將打包回家之際,仍有約40%國防部高層職缺,仍未獲參議院任命批准。

據報導統計,五角大廈60個職位中,仍有24個職務還沒舉行參議會聽證會。這意味著到川普1月下台為止,受提名人很難有機會獲得參議院的批准。

讓人憂心的是,未獲參議院認可的職位,部分為五角大廈中的最高文職,包括國防部部長、國防部情報次長、國防部政策次長、國防部研發與工程次長,以及主計長。

前述為國防部部長辦公室內的職缺;就各軍種而言,包括海軍次長、空軍次長、空軍太空搜索與整合助理部長(Assistant Secretary of the Air Force for Space Acquisition and Integration)與陸軍法務長,也都未獲議會同意。

川普選後開革防長艾斯培,連帶國防高層接連去職,引發外界關注高階職務懸缺產生的影響。事實上,冰凍三尺非一日之寒,川普任內各職位領導人懸而未決,一直是嚴重的問題。光是4月,就有20個職位等待總統提命,但川普對於「填空題」的回答速度卻相當緩慢。

前參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)幕僚長蒲納羅(Arnold Punaro)表示,川普提名與送交參議院確認的速度,遠遠落後歐巴馬政府。

據蒲納羅統計,歐巴馬政府提名平均花5個月,任命獲得參議院確認平均為7個月。若是國防部部長辦公室等級的空缺,歐巴馬時期僅花不到4個月便敲定。

相較之下,川普提名平均需要7.5個月,任命獲得確認又花3.5個月,總計需要11個月才能塵埃落定。如果是國防部部長辦公室等級的職缺,川普則需要6個月提名,任命獲得確認則需3個月,總共9個月的時光超過歐巴馬花的時間達2倍。

「白宮變遷專案」(White House Transition Project)的統計數據更顯示,川普提名與確認的速度,與雷根以後的幾任政府相比都來得慢。

在24個還沒有正式主官的職位中,除副主計長外,川普都以代理人模式來維持機構的日常運作,卻出現長期代理的窘境;其中,有11個空缺已獲提名,但考量到參議院軍事委員會目前未安排任何任命確認的聽證會,意味著這11名國防高層將代理到2021年1月川普任期結束。

蒲納羅認為,參議員因11月大選忙得焦頭爛額,真正的工作天僅剩14天;加上相較於「短命」的川普國防官員,將心力投注在其他可「活得更長」的官職任命,投資報酬率顯得更高,這些導致任命聽證會的舉行遙遙無期。

軍事委員會的參議員凱恩(Tim Kaine)卻主張,提名人的素質才是代理到卸任的原因。他認為,川普大炒魷魚、官員掛冠而去、川普提名的人選難以獲得多數黨肯定,這些都是懸而未決的原因。更重要的是,川普任為代理人沒有經過參院確認,就不用接受參院監督,這才是他的算盤。

但缺乏文職主官的結果,可能是文人在五角大廈的影響力、專業度開始下滑,軍文之間的權力平衡開始朝軍職傾斜。對以文人領軍的美國來說,未來文人如何繼續駕馭軍人,軍人是否能堅守軍事專業主義,這些都成為五角大廈的隱憂。

(中時新聞網)