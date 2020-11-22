藝人納豆今年憑著《同學麥娜絲》與同劇演員鄭人碩，一齊入圍本屆金馬獎最佳男配獎，21日金馬獎頒獎，納豆擊敗一票強勁對手，鍍金成功。納豆舅舅、新北市長侯友宜當晚也獻上祝福，「這小子厲害喔」。

諧星出身的納豆，其實是台北藝術大學戲劇系科班出身，繼去年以《一路順風》與金馬男配擦身過，他今年終於憑著《同學麥娜絲》二度入圍鍍金成功。納豆既開心又感動地說，去年劉冠廷以《陽光普照》拿下金馬男配角，期許自己也能跟劉冠廷一樣，戲約爆棚，感謝金馬獎的肯定。隨後納豆也在臉書跟粉絲分享奪獎喜悅，寫下：「金馬吉祥物，終於拿到屬於自己的金馬獎了。」

侯友宜21日晚間在臉書發文祝福，「這小子厲害喔！恭喜納豆拿下第57屆金馬獎『最佳男配角獎』，繼續加油！也恭喜所有入圍和得獎者。祝福這部關於友情的電影《同學麥娜絲》票房長紅」。

侯友宜貼文祝福一出，隨即吸引包括新北市新聞局長蔣志薇、新北市觀光旅遊局粉絲團等網友祝福，「恭喜納豆苦盡甘來，恭喜得獎」、「恭喜金馬獎最佳男配角的舅舅」。

這小子厲害喔！👍 恭喜 納豆 拿下第57屆 #金馬獎 #最佳男配角獎，繼續加油！ 也恭喜所有入圍和得獎者。祝福這部關於友情的電影 #同學麥娜絲 票房長紅！ #侯友宜 由侯友宜發佈於 2020年11月21日 星期六

(中時新聞網)