迪卡儂新竹店舉辦十項全能派對活動。(迪卡儂新竹店提供)

進軍台灣25年的法國運動企業品牌迪卡儂，昨在全台第15家成立的新竹店舉辦為期兩天的十項全能派對活動，期盼能讓大新竹地區的民眾未來能更廣泛的使用各項設備，鍛鍊出強健體魄。

「讓運動更觸手可及」是迪卡儂的理念，不斷為台灣熱愛運動的民眾提供高品質又平價的運動用品之外，更進一步規劃休閒空間，去年5月成立的迪卡儂新竹店，就在三樓用心打造廣達1800坪的綜合運動場，搭配「迪卡儂十項全能運動派對」宣布正式啟用，將成為大新竹民眾休閒運動的好去處。

新竹店是迪卡儂目前在台灣規模最大的店面，不但提供優質商品，更提供遊憩空間，位於三樓的綜合運動場，包括籃球場、排球場、網球場、羽球場等，還有Pushbike與直排輪等場地，可提供多樣運動使用，更堪稱大新竹地區少有的「空中花園」。

店長謝孟淇受訪時表示，迪卡儂新竹店的市占率是全台灣最高，我們擁有得天獨厚的地理條件，這次十項全能運動派對活動，兩天就吸引超過5600人報名，新竹市民用絕對的熱情來參與這次活動。

迪卡儂十項全能運動派對是繼台北內湖店之後第二次舉辦，除了搭配三樓運動場啟用，更力邀大新竹合作夥伴一同參與，包括SUP、馬術、攀岩，以及相關體育活動，現場有許多民眾攜家帶眷現場體驗，感受不同運動的樂趣。

不僅如此，民眾透過「迪卡儂十項全能運動派對」認識的迪卡儂合作夥伴，在成為迪卡儂會員後，還可透過累積消費金額，前往合作單位就能獲得使用券或折抵時數等優惠，達到體驗運動的目的，讓生活連結運動。

謝孟淇強調，迪卡儂秉持「讓運動更觸手可及」的理念，提供高CP值的運動用品，未來將持續提供多元體驗平台，希望每周都能規劃相關體驗活動，一方面提供民眾休閒運動的好去處，更希望將合作夥伴介紹給所有熱愛運動的民眾，帶動大新竹運動風氣。

(中時 )