罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，於20日送件高雄市選委會。對此，有網友計算她可能被罷免的可能性，並指出，黃捷其實把罷免的傷害控制的不錯，但若藍綠陣營都對黃捷發起反撲，那她也難逃被罷免的命運。

對於黃捷也將面臨罷免投票，在PTT上引起網友熱議，有網友整理了2020年立委選舉時，藍綠等主要政黨在鳳山區的得票情況，並分析黃捷可能遭到罷免的機率指出，「跟民進黨友好到投出愈接近0%贊成罷免，只靠國民黨支持者9成會失敗，因為高雄民進黨的盤面目前是最大」。

原PO認為，這個對局對黃捷來說偏簡單，但也不能掉以輕心，並回應其他網友說，相較於王浩宇，黃捷大概把罷免成功的傷害控在4成2左右，但若藍綠兩黨一起撲超過4成，那黃捷也難逃被罷免的厄運。

其他網友們也回應，「除非民進黨支持者也投，不然別想了，而且現在黃捷又沒黨籍，吸收進來是自個人」、「時力是還好啦，基進很可能會去罷免黃捷」、「他閉嘴就會過關了吧，個人覺得關鍵是DPP有沒有心機把他弄下來下屆換自己人有機會上去而已」。

(中時新聞網)