《每日郵報》報導，土耳其1名49歲的男子因蛋蛋疼痛而前往就醫。醫生在進行各種檢測後發現，其蛋蛋功能一切正常。考量到該病患曾與新冠肺炎患者接觸，醫生為他進行病毒篩檢，赫然發現呈現陽性反應。醫生宣稱，在沒有其他疫情症狀，卻出現「蛋疼」問題，恐是染疫的罕見症狀。

報導指出，該名土耳其男子因腹股溝與睪丸左側脹痛，而前往醫院治療。隨著疼痛加劇，痛感甚至蔓延到肚子附近。醫師表示，該名患者左側的精索出現「被人壓住得痛感」，疼痛穿越腹部直奔睪丸。

在對患者進行觸診後，儘管下半身疼痛，皮膚卻沒有發炎現象。在初步診療後，患者沒有持續咳嗽、發燒等症狀；為其進行睪丸的各項檢測，也排除性病感染、尿道感染、睪丸炎等問題。

醫生警告蛋疼可能是感染新冠肺炎。

苦思不得其解的醫生突然福至心靈，詢問其接觸史後，發現該病患曾與染疫者密切接觸；隨後的篩檢更證實，他是新冠肺炎的患者。

該名醫師警告，睪丸疼痛恐是新冠肺炎的第1個臨床症狀。雖然冠狀病毒主要感染呼吸器官，卻可能在肺部以外的器官出現症狀，生殖器便是例子。換言之，如果沒有其他症狀，卻出現睪丸、精索疼痛與不適，醫生可進行新冠肺炎檢測。

這則案例證實冠狀病毒如何以不同方式在不同人身上產生不同症狀，患者在治療2天後，已解除蛋蛋之憂。該起案例已刊登在期刊《泌尿科案例報告》上。

報導指出，仍不確定多少人因新冠肺炎而有蛋蛋之憂；但在中國大陸的1項小型研究顯示，約5個人就有1個人因新冠病毒而蛋疼。

研究人員解釋，這可能是因為病毒附著在精子上，恐造成「長期損傷」；不過，目前沒有相關證據足以證實這樣假設，也沒有證據證明病毒可透過精液傳播。

(中時新聞網)