徐若瑄貼心將訂製的金馬翻糖蛋糕推出場，陳淑芳看了相當感動。（粘耿豪攝）

金馬影后、女配角雙料得主陳淑芳22日凌晨和《孤味》導演許承傑、監製徐若瑄（Vivian）、演員謝盈萱、孫可芳、丁寧、于子育、張翰出席慶功宴。81歲陳淑芳體力驚人，被問連拿兩座金馬獎，她開心說：「不用睡了，兩隻馬我就騎著到處跑囉，到處去七淘（玩耍）。」她表示是玩笑話，「卸完妝，休息一天，明天就要去拍戲，我是個演員一定要配合（劇組）」。

57金馬獎頒獎典禮堪稱是「陳淑芳日」，她一人包辦女主角獎、女配角獎寫紀錄，連配音的《夜車》也拿下最佳動畫短片，主唱且入圍的《孤味》主題曲也差點獲獎，因評審二度檢視後翻盤敗給《刻在你心底的名字》，陳淑芳一聽張大眼睛說：「心裡有那個感覺。」表示應該是出場演唱主題曲的順位沒排好，一旁的Vivian問：「妳是說表演時間風水不好嗎？」陳淑芳立馬回：「對對對！」陳淑芳表示從沒想到會得獎， 21日出席金馬獎頒獎典禮之前，先參加弟弟娶媳婦的喜宴，弟弟還在她那一桌寫著「金馬影后家庭桌」，結果真的拿獎。

身為監製的徐若瑄為了《孤味》盡心盡力，她早早就請人打造金馬翻糖蛋糕，表示萬一入圍的六獎項一獎未收，就送蛋糕為導演打氣，蛋糕上面還貼心寫上導演「許承傑」三個字，希望更多人能認識這位優秀的導演。Vivian還陪陳淑芳挑選金馬紅毯旗袍，「阿姨第一次走紅毯，認識的品牌不多，她之前找的旗袍我覺得比較像婚宴的，我說不行，幫她選了粉紅色的，看起來很年輕很漂亮」，Vivian被稱讚很照顧陳淑芳笑說：「我就是《孤味》裡的二姐啊！」並表示廠商後來將這件特別訂製的旗袍送給陳淑芳，恭喜她得獎。

《孤味》票房突破6100萬，陳淑芳表示會兌現承諾炸蝦捲分送影迷，被拱破億乾脆穿比基尼回饋影迷，Vivian開玩笑要陳淑芳穿比基尼炸蝦，孫可芳則推給謝盈萱「妳是跳舞的妳可以」，謝盈萱立馬反擊說：「妳胸部比較大妳可以。」丁寧則大方說：「我什麼都可以。」

金馬主席李安導演22日也出席《孤味》慶功宴，他讚電影「很感動、非常感動」，他問陳淑芳「聽說很賣座？」陳淑芳答「不是聽說，是真的」逗樂全場，李安表示很替自己的學姊陳淑芳感到開心，讚她得獎是實至名歸。

(中時 )