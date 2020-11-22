根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計數據，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診病例突破1200萬大關，累計染疫不治超過25萬5000人。

目前全球最大經濟體美國境內確診COVID-19病例高達1201萬9960例，染疫不治病患25萬5414人，雙雙高居全球第一。美國境內確診病例剛於6天前跨越1100萬關卡。

美國境內染疫人數正以驚人速度不斷攀升，迫使許多城市紛紛重新祭出封鎖防疫措施。

衛生當局呼籲民眾，於下週感恩節假期待在家中，美國人通常會不遠千里於感恩節返鄉與家人團聚。

紐約市先前宣布各級公立學校從19日起關閉，約110萬名學生重回遠距學習。加州也從今天起實施晚間10時至翌日清晨5時宵禁。

美國第3大城市芝加哥則已從16日起實施居家禁足令。（譯者：劉學源）1091122

(中央社)