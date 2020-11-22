鄭有傑導演的電影《親愛的房客》表現不俗，男主角莫子儀奪第57屆金馬獎影帝，片中靈魂角色陳淑芳則贏得最佳女配角獎，22日凌晨舉行慶功宴。莫子儀可以為了準備一個角色半年不接戲，他承認經濟狀況不寬裕，但感謝家人的支持，「我本身幾乎沒有物慾，生活非常簡單，不需要太多物質上的追求，最大的責任就是對家庭的照顧，很感動家人的支持」。他坦言考慮過結婚，也想當導演。

詢問莫子儀考慮結婚一事，是否因遇到正確對象？他秒回：「這個就不說了。」沒有正面回應。至於結婚跟當導演何者先到來？他笑答：「沒那麼快，感覺應該是結婚更快，當導演不是說想做就做，但結婚很快可結。」他因物慾極低，加上對自我要求高，特別感謝爸媽的支持與包容，這些鄭有傑導演全看在眼裡，「他沒什麼物慾，衣服穿了好幾年，連吃東西都是簡單吃麵包，他是真正的劇場演員，保持極低的物質慾望，花最多錢是看表演跟買書」。

法蘭首次入圍金馬就獲獎。（吳松翰攝）

莫子儀與陳淑芳合作《房客》，受到對方很多照顧，特別跟媽媽說想送個東西給陳淑芳，因媽媽從自己小時候擺地攤賣玉至今，所以選了塊玉送給陳淑芳，希望祝福她平安健康。是否害怕影帝頭銜帶來壓力？他表示：「不會抗拒影帝稱號，很感謝，我覺得有越多榮耀的時候，反而要提醒自己對社會回饋什麼，這個獎項不只鼓勵，也督促我，藉由表演傳達正確的事情。」

而法蘭黛樂團主唱法蘭，首次做《房客》電影配樂就入圍金馬並獲獎，她笑稱自己從未入圍金曲獎或金音獎，得獎就像在夢裡，「對支持、愛我的人有點交代，爸媽一直覺得女兒是不是在做白日夢，也是激勵自己」。有趣的是，開場演出小提琴家陳銳在金馬晚會，詢問她在哪學音樂，彼此更互留聯絡方式，期待未來能有合作機會，問及第一印象，法蘭讚陳銳「蠻帥的」。

鄭有傑導演（右）與童星白潤音開心同框。（吳松翰攝）

鄭有傑導演不忘呼籲《房客》仍在上映中，他跑了超過百場的映前、映後活動，「只要還有觀眾，我就會繼續跑下去」，更承諾只要票房突破3000萬，就會把片中剪掉有關莫子儀、姚淳耀的「前傳」故事公開，放網上供影迷觀看。

(中時 )