今天是24節氣的「小雪」，代表著開始進入寒冷季節，北方大部分地區接下來氣溫會逐漸走低，水氣會由雨水漸轉為雪。雖然台灣地處亞熱帶，感覺不到明顯的溫度變化，但是逐漸進入初冬，在天氣轉涼之前，先把整個夏秋鬱積在體內的濕氣排除，更能為接下來的季節變換做好準備。

氣象專家賈新興曾分析1897年到2018年間的小雪日氣溫，發現從1980年後，小雪日的氣溫就逐漸增溫，除了1992、1993和1995年相對偏低以外，其他年份的小雪日最低溫都比長期平均來得暖，很清楚看到暖化的蹤影。根據今日中央氣象局的預報，白天西半部高溫約30至32度，東半部高溫28、29度，不像冬天反而更像夏天。

雖然白天炎熱，但日夜溫差大，預防醫學專家洛桑加參醫師舉《內經》為例，指出此時節應「早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得。」談起在台灣的小雪時節養生之道：

把握太陽露臉的機會，曬太陽是活化心靈並且強身健體的免費秘方。(示意圖/Shutterstock)

１．晚上早點睡 日出後再起：

「必待日光」這點很重要，晨起晨練要等太陽出來，待植物光合作用釋放氧氣後，才有意義。否則盲目認真去和寒氣拚搏，反而傷身。

２．多出門曬太陽 活化心靈

這個時節東北季風增強，日照減少，常是陰冷灰暗的氛圍，洛桑醫師建議，冬天曬太陽能曬出好心情，這是抗憂鬱的好事，人所接受的日照不足，會令生理節律紊亂，造成季節性的心情低落。

小雪時節，請做兩件事，一是晒太陽、二是翻翻《青鳥》這本書。去發現自己已然擁有的幸福。可能是親情，也可能是你獨具的天賦，可能是清風，也可能是明月。有人發現能自在呼吸很美好， 特別是從慢性呼吸道疾病中康復的人。有人發現晒太陽很舒服，特別是那些住在常下雨地方的人。無論如何，去細數你所擁有的，遠比去計較那些你沒有的，來得快樂許多。

此外，初冬也是重要的養生季節，在五行學說中，冬天主「封藏」，對應人體就是護腎。這個時節可以多吃黑色的食材，像是黑木耳、黑芝麻、紫米等食物。

主張食材四季五行的名廚張政一說，冬季飲食要注意油脂和蛋白質攝取量，為身體補充足夠的能量，迎接天氣變化。他建議虱目魚、芥藍菜、芋頭、黑豆、芥菜、大白菜等都是適合或當令的養生食材，提供豐潤身體需要的水分，但應避免過於重鹹的料理方式，減輕腎臟負擔。

(中時新聞網)