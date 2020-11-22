【1】胚芽餅標示不實 福義軒全改善\排隊名店「福義軒」，與「里仁」商店合作開發的胚芽餅，標榜不含乳化劑，但遭人檢舉包裝上標示「山梨醇酐酯」。福義軒表示胚芽餅原料中的酵母粉，本來就含微量乳化劑，非故意額外添加。但因胚芽餅包裝確實標示不實，嘉義市衛生局依違反《食安法》裁罰4萬元。

【2】與習同框 張忠謀分享抗疫經驗

APEC領袖峰會20日登場，代表蔡總統出席的台積電創辦人張忠謀在視訊中與大陸領導人習近平同框，會後並與新加坡總理李顯龍對談。張忠謀昨表示，後疫情時代，中華台北願和大家分享成功經驗，也願參與雙邊、多邊的自由貿易互動。

【3】手機寄杯黑科技 e點成金

新冠疫情為實體店帶來衝擊，電子商務行銷就成為店家突圍之道！超商的APP跨店寄杯機制，成功創造耀眼業績，已證明是可行的商業模式，但是一般商家的規模經濟很難打造出同樣機制；券券文化開發出一個寄杯寄券的電子票券系統，結合眾多店家，創造「寄杯儲值」的電子生態圈。

【4】盧廣仲集滿3金連線對唱逼哭眾人

金馬獎最佳原創電影歌曲，不負眾望，由《刻在你心底的名字》電影主題曲〈刻在我心底的名字〉奪下。原唱盧廣仲昨在高雄舉辦演唱會，透過連線一起參與金馬獎，他也集滿金曲、金鐘與金馬大三元，興奮地手舞足道，「謝謝金馬獎，謝謝評審，謝謝喜歡這首歌的你，希望這首歌可以在未來繼續陪伴你，給你力量。」

【5】露營業者合法化此路不通

非法露營業者林立引發濫墾濫伐的批評，但業者喊冤，台灣缺乏露營相關法規，即使合乎消防、公安、水保等規範，但在諸多限制下依舊難以合法，加上政府一味開罰，迄今卻仍無法輔導合法，讓業者無所適從。

(中時新聞網)