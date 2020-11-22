國民黨前台中市立委參選人林佳新日前PO出一張身穿白襯衫的男子背影照，旁邊坐著正妹，還說通關密語「妮可」，影射前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中「選民服務」。原未即時回應的陳致中，21日終於說話了，他表示，背影照男子是他沒錯，女子則是同桌友人的朋友，他還抱怨林佳新：太無聊。

林佳新21日接受《TVBS》訪問時表示，禮拜二（17日）晚上他南下高雄，是真的巧遇我們的陳議員，當場有很多所謂的女性同伴，還是所謂的友人；他猜想，應該是所謂的選民服務真周到。不然那麼晚的時間，也超出議會開議的時間，沒有在家裡陪妻小，那應該就是身為民意代表的選民服務，這方面他倒是挺敬佩民進黨的。

而在林佳新po出照片後，並未馬上回應的陳致中，21日也終於回應，背影照男子是他沒錯，女子則是同桌友人的朋友，他還抱怨林佳新太無聊。陳致中表示，燒烤店是開放空間，只是跟朋友聚餐，女子是朋友的朋友。他談了半小時，晚間10點半離開，他也抱怨林佳新實在太無聊，下次有機會遇到，要打招呼認識一下。

22日早上，林佳新在臉書貼文表示，他最近好像太白目了，一下弄老媒體人、一下弄綠營名嘴、一下民代。不過老實說，阿中這照片，他真的覺得沒什麼，朋友聚餐也好、選民服務也罷，沒什麼特別，只是覺得有趣才拍下來，沒想到引起軒然大波，就當送「罷中」總部一則新聞吧。被陳致中說太無聊，林佳新自嘲說，「我倒承認，他說對了，我還真無聊，最近閒得發慌，才在訓練自己出征的能力。」

網友回應說：「佳新你沒有白目！是說實話！」、「佳新加油！」

我最近好像太白目了 https://tw.news.yahoo.com/%E8%81%9A%E9%A4%90%E6%9C%89%E6%AD%A3%E5%A6%B9%E9%81%AD%E5%BD%B1%E5%B0%84-%E9%81%B8%... 由林佳新發佈於 2020年11月21日 星期六

(中時新聞網)