廖明毅導演電影《怪胎》入圍第57屆金馬獎6個獎項，可惜全槓龜，但他不氣餒，22日凌晨與男主角林柏宏出席慶功宴，樂觀喊話「再拍就好」，並邀請對方繼續擔任他下部新片的男主角。林柏宏對於影帝奪金失利樂觀看待，引用章子怡的名言「世間所有的相遇都是久別重逢」闡述心情，並直喊「超開心李心潔還記得我」。女主角謝欣穎則因當天早上7點多有行程，未出席慶功宴。

對於廖明毅導演的新片邀約，林柏宏笑說：「今天忽然接到一部電影。」他曝金馬影帝公布是莫子儀的瞬間，監製立刻對自己承諾：「拍到你得獎。」讓他既感動又覺得很酷。值得一提的是，與莫子儀在《親愛的房客》有精采對手戲的童星白潤音，有望在廖明毅導演新片現身，廖明毅大讚白潤音的厭世臉贏林柏宏超多，「我很崇拜他，那麼小，竟然可以聽懂導演溝通的東西，血液裡充滿表演細胞」。

李安導演（中）鼓勵廖明毅導演（左）等台灣電影後輩。（吳松翰攝）

廖明毅導演表示《怪胎》吸引很多獨特觀眾群，他與團隊有意識在片中埋了許多哏，「像藝術電影一樣，慢慢被觀眾挖掘出來，經常QA討論完，有觀眾覺得沒看到又再刷，如同電影解謎」。他希望有天可以拍出一部滿意度超高的電影，「《怪胎》可以更進步，這次入圍6項沒拿到，再拍就好」。

(中時 )