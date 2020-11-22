拓荒者同意與「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)重簽1年合約，他上季在球隊重返先發(大前鋒)的身分，場均15.4分、6.3籃板，三分球命中率38.5%，罰球命中率84.5%，在進攻端表現令人滿意，幫助拓荒者殺進季後賽。

安森尼上季差點無球可打，他2017-18球季在雷霆打了78場先發，但季外在一場三方交易中被賣給老鷹，幾天後老鷹支付2790萬美元將他買斷，安森尼藉此以底薪加盟火箭。他在火箭打了10場球就被收進冷藏庫，去年1月轉賣給公牛，立刻又被公牛買斷。

將近10個月找不到新東家，外界很多人勸安森尼退休，最後是拓荒者找上他，而且小心翼翼簽了無保障合約，讓他只能按日支薪。抓住救命稻草的安森尼全力表現，3度繳出20分以上、50%投籃命中率幫助拓荒者數次大勝。半個月後安森尼成功轉為保障合約，在聯盟存活下來。

今年3月時安森尼說過：「拓荒者出現在我人生的關鍵時刻，我需要他們給予我的時間與空間，我的身體、心靈都迫切需要他們。」美媒《The Athletic》記者指出安森尼對拓荒者充滿感激，他樂意展現自己的忠誠回報球隊。

(中時新聞網)