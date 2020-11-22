近年「懶人商機」當道，外送平台興起，不少民眾當起斜槓外送員，不過也因此發生不少消費糾紛。一名男子深夜訂外送，沒想到送來的餐盒上，黏著一張2吋大小的妹子大頭照，問外送員及餐廳都得不到答案，於是將其PO上網「這代表什麼？」

原PO在臉書社團《Expat Hong Kong》發文指出，18日深夜12點半使用外送平台foodPanda叫餐，待餐點送來時卻赫然發現餐盒上，黏貼一張女性的2吋大頭照片。只見照片中的女生一頭短髮、長得相當清秀，只不過黏在餐盒上，難免讓人感到詭異。

原PO撥打電話找餐廳詢問，是否有遺漏照片時，店家卻一頭霧水，表示並無放任何東西在餐點上；問foodPanda也得到相同的答案「不知道照片上的人是誰」，令他不知如何是好，只好將所發生的一切PO上網，詢問網友「有誰可以告訴我，這代表著什麼嗎？」

不少網友看了並沒有要幫原PO解答，反而歪樓「你把它翻過來看看她的電話號碼是否在背面嗎？」、「快翻面看」、「她可能是你未來的老婆」、「她愛你」、「這有點嚇人」、「你應該馬上燒照片，我是認真的」。

(中時新聞網)