法國國民議會20日一讀通過執政黨提出的「整體安全法」，懲戒惡意散布執法人員影像者。今天下午全國各地上萬民眾走上街頭，抗議新法嚴重損害新聞自由與人民知情權。

法國飽受爭議的「整體安全法」草案20日國民議會一讀通過，其中尤以第24條最受批評。法條主要內容是懲戒民眾「惡意散布軍、警、憲行動中，帶有面部或其他可辨識特徵，且目的明顯是要損害執法人員人身安全或精神狀態的畫面」。涉事者將面臨一年監禁和4.5萬歐元的罰款。

這項法條引起公共自由捍衛者及記者協會的大力抨擊。19日提案的內政部長達馬南（Gerald Darmanin）緊急與總理卡斯特克斯（Jean Castex）會商，並在會議後修改條文，加入「該法條不影響大眾知情的合理權利」這段話，以保障新聞自由。

內政部長20日晚接受法國新聞電台（FranceInfo）專訪時強調，新法沒有禁止民眾把畫面提交給行政或司法主管單位，「若你們看見警察有違法情事，你們有權利把它錄下來並提交給政府司法單位」。他說：「拍攝警察行動的記者與公民完全可以繼續。相反地，在影像中同時散布警察名字地址等資訊的行為必須停止」。

為抗議國民議會一讀通過的「整體安全法」，法國記者工會（SNJ）指出，今天法國全國同時舉行20多場示威集會。

記者工會、新聞從業者協會、國際特赦組織法國分部等組織今天下午在巴黎托卡德洛（Trocadero）人權廣場旁舉辦集會，廣場前設有路障，大批民眾只能聚集在周邊馬路上。

數千名參與者高喊「整體安全=最少自由」、「整體集權法」、「我們的影像是真正的全國警察督察署（IGPN）」，也有人高舉紙牌，寫著：「當警察把武器放下時，我們就會把手機放下」。

現場一對60多歲夫妻與30多歲的女兒向世界報（Le Monde）記者表示，「我們反對這項法令，也不知道它的重點是什麼。法案就在封城期間悄悄通過…這個法案有可能被其他政府危險運用」。

40多家法國媒體向內政部長抗議，認為這項法案將傷害新聞自由，「它將會讓警察有理由盤查直播警察行動的所有記者，把他們關進看守所」。人權人士艾登（Claire Hedon）則表示，「限縮檢控執法人員的行為，這是令人無法接受的」。

無國界記者組織（RSF）則認為，「即使以這條法律控訴記者的可能性極小，警察在現場卻很可能以此法逮捕正在記錄他們行動的記者，這對傳播權是一個阻礙」。

原本和平的示威活動到傍晚出現緊張衝突，警方開始採用驅離阻隔的方式逼近民眾，接著民眾以焚燒垃圾桶回應，警方最後出動水砲車驅散民眾，但有記者遭水砲車沖倒而受傷。

值得一提的是，現場有參與者拿著出現在泰國象徵民主抗爭的黃色小鴨，對抗警察的水砲車，黃色小鴨身上掛的紙牌寫道：「從曼谷到巴黎，為了民主」。（編輯：韋樞）1091122

(中央社)