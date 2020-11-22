台灣區塊鏈愛好者協會21日首次於圓山花博爭艷館Meet Taipei創新創業嘉年華中舉辦「第五屆台灣區塊鏈愛好者年會」，會中邀請產官學研專家與新創進行專業講座，從「去中心金融」、「去中心應用」討論企業人才的數位轉型目標，並邀請到國內三大金融業者首度同台齊聚。

北市產業局長林崇傑也分享，支持創新創業一直都是北市府重要工作，同時宣佈與台灣區塊鏈愛好者協會共同投入，以推動區塊鏈(Blockchain)技術產業應用的「N24台北方舟」即將於12月24日即將正式啟用。

產業局指出，Meet Taipei創新創業嘉年華是第一個台灣原生的創新創業大型活動品牌，也是亞洲最大、生態架構最完整的創業展會，於自18日起於花博爭艷館盛大開展至21日來到壓軸登場的「2020第五屆台灣區塊鏈愛好者年會」，年會中共邀請 16 位講者，議題討論以區塊鏈為主軸的人才培育與產業推動，到企業數位轉型等。

產業局表示，會中更邀請到國內三大金融業者台北富邦銀行、中國信託金控、國泰金控首度同台，討論以企業級區塊鏈賦能金融產業之現況與展望，也包含區塊鏈應用落地的重要推手-資訊服務業者，包含國際信任機器、旭聯資安、中華開發資本與紅樓實驗室前來分享，企業數位轉型如何結合與運用區塊鏈技術，發揮其信任機器的獨有特性，來促進數位轉型所帶來的優勢與效益

林崇傑表示，支持創新創業是臺北市政府重要工作之一，願景是將臺北市打造成「亞洲創新創業最適發展的城市」，政府能力資源有限，惟有串連民間力量，匯集各育成平台資源與人脈，「N24台北方舟台北區塊鏈創新育成基地」感謝「台灣區塊鏈愛好者協會」共同投入，12月24日也將要正式啟用。

他提到「N24台北方舟」是由台電中心AR1區域舊倉庫進行復興與再利用建置而成的基地，總樓地版面積387坪，利用空間活化，未來將積極推動區塊鏈(Blockchain)技術產業應用，包括區塊鏈Living Lab、區塊鏈主題館、交流空間、會議空間、辦公室，並透過舉辦共創工作坊、智慧零售場域，形成社群聚落帶動鄰近周邊，並以設置區塊鏈主題館成為亮點基地，進而吸引外國投資、帶動會展產業躍升國際都市，創造經濟效益。

產業局說，局方長期推動完整的新創產業政策以及相關配套措施，自104年開始成立「[email protected]」創業服務辦公室，將「創新創業」納入發展主軸，並與新創育成等輔導單位密切合作，導入一站式創業諮詢、產業發展獎勵補助、青年創業貸款及客製化創業輔導等服務，並提供多元優質孵化環境，打造各型態產業聚落，預計年底陸續再開放t.Hub 內科創新育成基地、POPOP TAIPEI（瓶蓋工廠 台北製造所）、13＋, Taipei Innovation Habitat、MISA傳智學院（MISA Academy）、N24台北方舟（ARK．TPE）台北區塊鏈創新育成基地，以帶動本市產業持續轉型升級。更多相關資訊，請連結至產業局官網查詢。

(中時 )