國道1號166K南下今天凌晨發生重大車禍，造成4死2傷。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

國道1號166K南下今天凌晨發生自撞致4死2傷重大車禍，經調查車上共計6人，3名為越南籍移工，車主為42歲的王姓男子，已傷重不治。兩名傷者分別送醫救治，豐原醫院的傷者在加護病房搶救中，另榮總的傷者林男則受輕傷。國道警方指出，該休旅車超載1人，目前還有人身分尚無法確定，因車上6人全摔出車外，研判應都未繫安全帶。

國道1號166K南下今天凌晨發生重大車禍，一台超載的休旅車從國道4號南下國道1號，在匝道上過彎時不慎翻車，車上6名人員全甩出車外。有人摔在路肩、有人跌落草叢堆，其中4人當場送醫不治，2人輕重傷，且有酒精反應，警方目前正在調查事故原因中。

台中市消防局表示，今天凌晨2時許獲報，立刻派遣后里、神岡、豐原、豐南、外埔、石岡分隊出動消防車4輛、救護車6輛、消防人員27名，由后里分隊分隊長柯俊男帶隊前往搶救。

該休旅車從國道4號南下國道1號時，在匝道上過彎時不慎翻車，車上6名人員全甩出車外，包括國道1號路肩2人送醫，在國4匝道上發現1人，其餘3人掉落在匝道與國1中間的雜草堆裡被發現。

6名傷者有3人送台中榮總、2人送豐原醫院、1人送中港澄清醫院。目前得知已有4人送醫不治，2人搶救中，且至少兩傷者有酒精反應。

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(中時 )