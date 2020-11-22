入冬首波東北季風來了！氣象局表示，今天白天雨緩回溫，晚上起東北風增強，北臺灣轉濕涼到周二(24日)，東北部防大雨，周六（28日）受入冬首波東北季風影響，北台灣最低溫下探17度，空曠地區清晨還恐出現14度低溫。

氣象局表示，周一、周二（23日、24日）均受東北風影響，北部、東北部天氣轉涼，其他地區早晚涼；其中東北部降雨持續，有局部大雨發生機率，花、東局部短暫陣雨，局部有較大雨勢，桃園以北局部短暫雨，桃園以南多雲到晴，北部及東半部氣溫21~23度整天濕涼，中南部高溫29度以上。

氣象局表示，周三、周四（25日、26日）東北風稍減弱，氣溫緩步回升，但周五（27日）冷空氣又增強，周六（28日）受東北季風影響，北部、東北部氣溫下降，其他地區早晚涼，這波東北季風將持續到下周二(12月1日)，北部、東半部局部短暫雨，中南部多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」更表示，周五晚起的這波冷空氣持績時間較長，周六晚起至下周一(30日)清晨及夜間，氣象局的最低氣溫下探17度以下，空曠地區則將出現14、15度左右的最低氣溫，是入冬以來首波東北季風。

(中時新聞網)