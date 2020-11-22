布雷德利看來真的很想成為湖人球迷心目中的「公敵」！儘管湖人仍想續留上季不願參加奧蘭多復賽的布雷德利，《The Athletic》權威記者查拉尼亞卻在22日爆料，布雷德利不但沒留下，反而跳槽湖人在今年總冠軍賽的對手熱火麾下打球。

根據查拉尼亞收到線報，布雷德利預計跟熱火簽下2年1160萬美元合約，其中第2年是球員選項，諷刺的是，布雷德利加入熱火的理由，竟是看重熱火的球隊文化，甚至熱火總裁萊里、陣中主將吉米巴特勒都親自參與招募他的過程。

布雷德利上季效力湖人期間，平均打了24.2分鐘，拿下8.6分、2.3籃板及1.3助攻，帳面成績雖不好看，但湖人仍很看重他的防守能力，就算他拒絕隨隊前往奧蘭多隔離園區參加復賽，還是會給他上季總冠軍戒指，沒想到他照樣走人。

目前湖人不僅走了布雷德利與隆多，就連今年總冠軍賽表現優異的先發射手波普，也有可能跳槽尼克，因為波普希望可以簽下年薪在1200萬到1500萬美元之間的高薪合約，可是湖人根本拿不出來，所以讓他離隊跳槽尼克的機會大增。

(中時 )