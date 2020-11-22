女神劉嘉玲睽違13年重返電視劇，演出改編張愛玲小說《半生緣》的電視劇《情深緣起》，劉嘉玲在戲中飾演舞女顧曼璐，該戲雖然有劉嘉玲的加持，不過播出後劉嘉玲卻因綁著雙馬尾的裝嫩造型，而引發熱議。

劉嘉玲在戲中扮學生妹，她綁雙馬尾的髮型，遭網毒舌看到出戲。（圖／取材自新浪娛樂）

劉嘉玲在《情深緣起》飾演20多歲的顧曼璐、為了養家就去當舞女，劉嘉玲在戲中穿上學生服裝、綁著雙馬尾，在台上演唱《茉莉花》贏得全場喝彩，雖然是劇情需要，不過劉嘉玲的髮型卻讓觀眾看到出戲。

劉嘉玲的少女扮相遭網毒舌狠批：「很符合老ㄚ頭的形象」、「佩服她的勇氣」、「好尷尬喔」，不過也有人為劉嘉玲發聲「是劇情需要」、「演得很好啊，為什麼要這樣說人家」，女星葉璇也現身留言：「主要還是看演技，梅蘭芳60歲時還演16歲的花旦」。

其實不只劉嘉玲引發爭議，飾演曼璐妹妹顧曼楨的蔣欣，也曾遭質疑外型、氣質和柔弱角色的性格不符合，不過蔣欣一得知能和劉嘉玲對戲，讓她直呼幸運，同時蔣欣也為戲忌口，並自信能詮釋曼楨，蔣欣信心十足說：「除了我的年紀大了一點，其他都是OK的。」

(中時新聞網)