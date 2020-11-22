資深女星周又珈（原名周星辰），演出本土劇《戲說台灣》走紅，不過婚後已逐漸淡出螢光幕，日前上節目暢談昔日拍戲的過往時，她透露有名女演員接演媽祖一角前，竟沒有遵守吃素禁慾的禁忌，結果在拍戲現場當場中邪，嚇壞所有劇組人員。

周又珈日前上節目在《新聞挖挖哇》，她提到通常演員要飾演媽祖前，禁忌可以說相當多，不僅平時言行舉止要端莊，拍戲前還必須吃素、禁慾，沒想到有次某女演員開拍前沒遵守此行規，開拍過程可以說是問題頻頻，除了劇組設備不斷發生狀況，趕景的劇組中途發生車禍，就連演員也是突然遲到早退，可以說是狀況百出。

但最令周又珈感到發麻的，則是接演媽祖的女演員疑似出現中邪情況，不僅會發出尖銳笑聲，還會說出一連串令人摸不著頭緒的話，種種詭異行徑令她頭皮發麻，沒想到告知對方有此狀況，對方表示全知情之外，更講出驚人之語：「能夠接演媽祖一角，都拜一名『無名女鬼』所賜」，據悉女演員與女鬼做出交換條件，只要能成功接演媽祖一角，就會以「菸供」方式報恩。

不過更可怕的，莫過於其它演員模擬畫面時，女演員忽然慘叫昏厥，一小時內所有錄的畫面也全空白一遍，等同做了白工，後來通靈師表示女鬼是附身在女演員身上，才會有此類狀況發生，但還好該部戲最後是順利殺青。

(中時新聞網)