今年的秋鬥遊行將在今(22)日中午在凱道登場，民眾將走上街頭，說出這段期間來對政府施政的不滿，而近來民進黨政府多個令人難以接受的政策，也是造成這次秋鬥民怨相當嚴重的原因之一，萊豬進口剛愎自用、政院成網軍總部、濫用NCC職權打政敵、關閉中天新聞台，再也忍受不了民進黨政府為所欲為的群眾，將一同走上街頭吶喊出心中的憤怒。

政經關不了（完整版）｜2020.11.21

過去因為總統蔡英文的「論文門」案件吵得沸沸揚揚，如今仍鍥而不捨的資深媒體人彭文正，在昨日的直播中表示，將參與這次的秋鬥遊行，但不會太過高調，會戴著口罩、默默地參加，因為他收到國安人員私下告知，「將會有人出手惡整他」，這讓他在參加活動時不得不格外小心。

彭文正表示，這個社會是有良心的，過去追查論文門，跑法院、跑調查局、跑各式機關時，都有人私下在幫他，許多善良的聲音跟眼神在協助著他。

彭文正認為，這次秋鬥遊行的意義相當大，全台灣在這段期間對政府荒腔走板的行徑感到不滿的人民，不管是對關中天新聞感到憤怒的、對防疫感到不滿的、對817萬票感到可疑的，或是對於論文門仍有質疑的民眾，都應該走上街頭，讓民進黨政府聽到他們最害怕的聲音！

(中時新聞網)