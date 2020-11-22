「魔獸」霍華(Dwight Howard)與湖人重簽失敗而轉投費城七六人，其實他本來是要留在湖人的，還發了推文自行宣布續約成功，隨即又刪除文章，讓人以為他又在演另一齣「魔獸人生」。現在真相大白，這只是湖人與他溝通不良引起的誤會。

美媒《雅虎體育》報導，湖人總管提出1年300萬美元，霍華接受了，馬上興高采烈發推文慶賀，結果經紀人告訴他合約還沒成，因為總管必須呈報給老闆，等上頭同意之後才能正式開價。換言之這個1年300萬美元只是概念上的提議，並非真正的談判。

湖人跟霍華經紀人的溝通出了一點問題，霍華枯等將近1個小時都沒有回音。其實七六人總管莫瑞(Daryl Morey)已經拿出1年260萬美元在等霍華，湖人慢吞吞的就被他搶先了。這樣看來湖人高層願意留下霍華，價碼可能還比七六人高，但因溝通不良而搞砸。

莫瑞2013年是火箭總管，當時也是他簽下霍華。七六人中鋒恩比德(Joel Embiid)與霍華有過節，不過為了贏球，恩比德還主動幫忙勸誘霍華。湖人莫名其妙失去霍華，但他們很快以2年1900萬美元買來前鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)填補戰力。

(中時新聞網)