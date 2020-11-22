前國民黨立委沈智慧，發起搭帳棚夜宿自由廣場。（圖／讀者提供）

民進黨多項施政引發民怨沸騰，尤其中天新聞台換照遭駁回後，點燃眾多民眾怒火，為捍衛言論自由，支持中天的民眾，接連兩日上街抗議。不少民眾前往自由廣場聲援，呼籲大家勿忘「1118」是新聞自由已死的日子。

秋鬥大遊行今（22）日下午登場，參與民眾挺身而出，宣示要對抗獨裁政府，前國民黨立委沈智慧，發起搭帳棚夜宿自由廣場，也有不少高雄民眾搭遊覽車北上力挺。

沈智慧在臉書表示，第一次露宿街頭，沒有歡樂，只有感傷及難過，現場有五十幾頂帳篷，是為了抗議政府開放毒豬、關閉新聞台。

沈智慧指出，現場有辛苦的警察人員，有直播主不斷放送夜宿的訊息，很多朋友看了直播來探班、送糧食，給大家打氣，來自全省各地的朋友，甚至來自澎湖、金門，大家的悲憤心情都是一致的。

「秋鬥」遊行將於下午1點，在凱達格蘭大道登場，包括勞工、環保、食安、土地、言論自由等40多個團體，對於政府的黨國化、雙重標準和進口毒豬表示強烈不滿，並強調秋鬥上街是對執政黨的施政敗壞開第一槍，未來將有更多人民百姓起身反抗，預估今天將有萬人上凱道，將是30年來規模最大的一次，向傲慢蠻橫的民進黨政府發出公民不服從的聲音。

(中時新聞網)