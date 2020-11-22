台灣高鐵今天表示，今天晚間7時10分將從左營站加開一列各站停靠的全車自由座北上列車。

台灣高鐵今天早上發出高鐵最新營運訊息，經檢視旅客訂位狀況，將於今天晚間，從左營站加開1班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務旅客週末北上旅運需求，歡迎多加利用。

加班車資訊為北上8862車次晚間7時10分從左營站發車，晚間9時35分抵達南港站。

台灣高鐵表示，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

台灣高鐵也提醒，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。（編輯：卞金峰）1091122

(中央社)