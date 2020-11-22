「喬老闆」都親自打電話招募了，海沃德怎有可能拒絕的道理！根據《ESPN》記者洛伊22日爆料，塞爾提克「帥哥射手」海沃德點頭答應跟黃蜂簽下4年1.2億美元的主因，在於合約簽定前一晚，黃蜂老闆喬丹親自打電話跟他進行溝通。

其實喬丹很早就看上海沃德這名優質射手，早在海沃德2014年效力爵士期間，黃蜂曾跟當時列為受限制自由球員的海沃德提出4年6300萬美元報價，卻遭爵士匹配薪資續留，喬丹如今重提這件往事說服海沃德，而海沃德也還清楚記得。

不過黃蜂算是突然殺出的黑馬，因為海沃德先前拒絕執行下季跟塞爾提克的3400萬美元球員選項合約，當時招募他呼聲最高的球隊，除了塞爾提克，還有尼克、溜馬等隊，沒想到如今喬丹親自招募海沃德，也讓他很快同意加盟黃蜂。

為了搶到上季場均17.5分、6.7籃板及4.1助攻的海沃德，黃蜂也決定裁掉當年林書豪效力期間隊友「法國飛人」巴坦，藉以清出更多薪資空間，巴坦先前決定執行跟黃蜂之間最後1年價值2713萬美元合約，卻還是逃不掉遭到黃蜂釋出命運。

(中時 )