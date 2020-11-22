南投地區多屬高海拔山區地形，溫度適合農作物生長，為國產夏季花卉、蔬菜的主要產地，所生產的農作物品質好、風味佳，深獲消費者青睞，北市府產業發展局更特別與南投縣政府合作，從24日開始至12月4日，在SOGO百貨忠孝館12樓舉辦「幸福南投 山城美味味 ＂投＂等好物~南投物產展」，讓市民朋友不用長途跋涉就可以體驗到南投的在地物產。

產業局指出，南投縣正朝精進與創新農業發展，結合鄉鎮特色資源，開發產業、埔里微型、竹山竹藝、草屯手工藝智慧五大園區與埔里農場開發，有效帶動南投未來整體經濟發展，有越來越多的青年返鄉引入草生栽培，用新農法種植增添果肉香氣，在豐富的農村生活、文化傳承與環境生態永續經營中，並將農特產品推陳出新，提升品質，讓民眾品嚐最新鮮農特產感受山城的魅力。

北市府積極推廣各縣市的特產及特色美食不遺餘力，自民國100年12月起至今，為了讓全台小農生產的農特產品有一處好的銷售平台，進而增加農民收益，推動「台北花博農民市集」計畫，每月每週都有不同主題性的縣市週活動與遊戲，讓各地優質的農產品，在花博農民市集就可以簡單買到，以實際行動支持全台在地農友，還可以豐富市民朋友的假日食遊生活。

產業局指出，農業雖非台北的主要產業，但仍是城市發展中極為重要的一環，從糧食生產、觀光休閒、維護生態系統服務與維持大片開闊景觀到環境保護、空氣淨化、防洪防災等，提供都市多種價值，並以人為本、以土地為農業基石，發展符合在地需求的農業，創造出生生不息的都市農業前景。

產業局強調，當天展售的農產吃的、買的、敷的應有盡有，包括頂級的得獎茗茶、埔里百香果、梅子製品、清酒粕製品及精製竹製品等，歡迎市民踴躍前往選購。

(中時 )