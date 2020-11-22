孟子第73代孫女、女星孟慶而上個月以一身爆乳裝出席金曲獎代領獎爆紅，而在（21日）昨晚的金馬獎上，孟慶而也為最佳原創電影音樂現身金馬典禮，她辣穿薄紗透膚長版禮服登場，胸前豪開中門的設計，大方解放東西半球。

孟慶而胸前豪開中門，堅挺東西半球和蠻腰曲線全都露。（圖／取材自孟慶而Instagram）

孟慶而昨為電影《同學麥娜絲》入圍最佳原創電影音樂出席金馬，她以一襲金色薄紗透膚長版禮服絕美亮相，胸前細肩帶、豪開中門的設計，讓孟慶而堅挺東西半球和蠻腰曲線全都露，畫面超惹火。

孟慶而為了亮麗現身金馬獎，她在1個月前就開始鍛鍊身材，運動和飲食控制雙管齊下，也讓孟慶而前凸後翹的好身材又更辣，孟慶而金馬戰袍一PO出，立刻引發網狂讚：「真的超美的～」、「戰袍越來越強大了！」、「強大的身材霸氣的衣服」。

說到孟慶而，不得不提她上個月在金曲獎上，辣穿紅色豪開中門禮服，胸口交叉的綁帶設計，讓孟慶而白嫩的傲人上圍呼之欲出，加上孟慶而一開口的溫柔娃娃音，更是讓全場超驚豔，同時，她還是孟子的第73代孫女，也讓孟慶而成為話題人物。

(中時新聞網)